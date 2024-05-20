«Фенербахче» хочет побороться за Лоренцо Брауна
Лоренцо Браун собирается уйти из «Маккаби».
«Фенербахче» хочет побороться за возможность подписать 33-летнего защитника. Турецкий клуб может потерять своего разыгрывающего Ника Калатеса в связи с серьезным интересом со стороны «Монако» и рассматривает различные варианты его замены.
Браун набирал 12,1 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи в среднем в матчах Евролиги в прошедшем сезоне. Защитник намерен покинуть «Маккаби» по личным обстоятельствам. По сообщениям источников, на Брауна также претендует «Реал».