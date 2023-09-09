Стэнли Вон Ньеда, который был старейшим из ныне живущих экс-игроков , умер в возрасте 101 года.

Вон Ньеда ушел из жизни в среду в Элизабеттауне.

В сезоне-49/50 Вон Ньеда принял участие в общей сложности в 59 матчах за «Трай-Ситис Блэкхоукс» и «Балтимор Буллетс». В прошлом году профсоюз завершивших карьеру баскетболистов вручил Стэнли сертификат, признающий его первым бывшим игроком НБА, достигшим 100-летнего возраста.

Вон Ньеда играл в баскетбол за университет штата Пенсильвания, а затем служил в армии во время Второй мировой войны. Он отучился в парашютно-десантной школе и входил в состав 17-й воздушно-десантной дивизии, принимавшей участие в Арденнской битве.

После возвращения Вон Ниеда начал играть за «Трай-Сити» в Национальной баскетбольной лиге. Он стал игроком НБА после слияния НБЛ и Баскетбольной ассоциации Америки в 1949 году.

В сезоне-49/50 Вон Ниеда набирал в среднем 5,3 очка и 2,4 передачи. После завершения карьеры он продолжал играть в баскетбол на полупрофессиональном уровне и участвовал в играх выпускников штата Пенсильвания.

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