Руди Гобер оштрафован на 75 000 долларов за жест с деньгами в адрес судей

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео штрафы судьи НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

НБА оштрафовала Руди Гобера на 75 000 долларов.

Центровой «Миннесоты» оштрафован за «неприемлемый и непрофессиональный жест, который ставит под сомнение честность лиги и ее судей».

В концовке 4-го матча серии плей-офф против «Денвера» (107:115, 2-2) Гобер показал жест с намеком на подкуп судей.

Два месяца назад Гобер был оштрафован на 100 000 долларов за аналогичный жест в матче против «Кливленда» и публичную критику судейства.

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11 комментариев
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Ахахах внатуре клоун , взял оттолкнул Мюррея и показывает какие то жесты 😁
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Ответ kiper88
За повторный жест скидку сделали. В следующем матче покажет, уже 50 000 будет
В тот раз у него был двойной штраф: за жест и за послематчевую критику судей.

-25 за потасовку с ГСВ
-50 x2 за жест и слова
-75 за повторный жест

Так что всё по-прежнему по нарастающей.
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+4
За повторный жест скидку сделали. В следующем матче покажет, уже 50 000 будет
+3
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Хитрый ход от Руди, пытался заработать дисквал, чтобы помочь своей команде, которая играет лучше без него, респект))
+4
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Кешбэк
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Дурачок , везде заговор мерещится ему , играй , а не ной
+1
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Может себе позволить, почему нет.)
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.... Рецидивист.
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Но вот что интересно, если смотреть на самой медленной скорости: он просто сложил пальцы вместе, но не сделал характерного движения ими, как бы потирая тремя пальцами как делают в 99.9% случаев имея ввиду бабло. А его всё равно нахлобучили.
Получается в НБА в принципе невыгодно играть например итальянцам, т.к они точно так же складывают пальцы в характерный жест и он нифига не про деньги)

По курсу на наши деревянные, его больше чем на 6.5 миллионов рублей дропнули. Проще говоря, если бы меня выпустили на площадку вместо него и я так на секунду сложил пальцы.....то потерял бы за эту секунду свою трёхкомнатную квартиру в Новосибирске 🤣🤣
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Ответ Montenegro Serbian
Но вот что интересно, если смотреть на самой медленной скорости: он просто сложил пальцы вместе, но не сделал характерного движения ими, как бы потирая тремя пальцами как делают в 99.9% случаев имея ввиду бабло. А его всё равно нахлобучили. Получается в НБА в принципе невыгодно играть например итальянцам, т.к они точно так же складывают пальцы в характерный жест и он нифига не про деньги) По курсу на наши деревянные, его больше чем на 6.5 миллионов рублей дропнули. Проще говоря, если бы меня выпустили на площадку вместо него и я так на секунду сложил пальцы.....то потерял бы за эту секунду свою трёхкомнатную квартиру в Новосибирске 🤣🤣
: "По курсу на наши деревянные, его больше чем на 6.5 миллионов рублей дропнули"

Так-то его примерно на 16 млн руб. осчастливили, а это уже поди трёшка где-то в Москве.
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