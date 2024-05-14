Руди Гобер оштрафован на 75 000 долларов за жест с деньгами в адрес судей

НБА оштрафовала Руди Гобера на 75 000 долларов.

Центровой «Миннесоты» оштрафован за «неприемлемый и непрофессиональный жест, который ставит под сомнение честность лиги и ее судей».

В концовке 4-го матча серии плей-офф против « » (107:115, 2-2) показал жест с намеком на подкуп судей.

Два месяца назад Гобер был оштрафован на 100 000 долларов за аналогичный жест в матче против «Кливленда» и публичную критику судейства.