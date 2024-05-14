Руди Гобер оштрафован на 75 000 долларов за жест с деньгами в адрес судей
НБА оштрафовала Руди Гобера на 75 000 долларов.
Центровой «Миннесоты» оштрафован за «неприемлемый и непрофессиональный жест, который ставит под сомнение честность лиги и ее судей».
В концовке 4-го матча серии плей-офф против «Денвера» (107:115, 2-2) Гобер показал жест с намеком на подкуп судей.
Два месяца назад Гобер был оштрафован на 100 000 долларов за аналогичный жест в матче против «Кливленда» и публичную критику судейства.
-25 за потасовку с ГСВ
-50 x2 за жест и слова
-75 за повторный жест
Так что всё по-прежнему по нарастающей.
Получается в НБА в принципе невыгодно играть например итальянцам, т.к они точно так же складывают пальцы в характерный жест и он нифига не про деньги)
По курсу на наши деревянные, его больше чем на 6.5 миллионов рублей дропнули. Проще говоря, если бы меня выпустили на площадку вместо него и я так на секунду сложил пальцы.....то потерял бы за эту секунду свою трёхкомнатную квартиру в Новосибирске 🤣🤣
Так-то его примерно на 16 млн руб. осчастливили, а это уже поди трёшка где-то в Москве.