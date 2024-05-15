Бронни Джеймс: «Мне бы хотелось просто попасть в НБА. Я не думаю о том, как бы играть там вместе с отцом»
Бронни Джеймс рассказал о своих целях в баскетболе.
Старший сын Леброна Джеймса участвует в драфт-комбайне в Чикаго и готовится к драфту НБА. По его словам, у него нет стремления оказаться в одной команде с 4-кратным MVP.
«Мне бы хотелось просто попасть в лигу, нет такого, что я думаю о том, как бы играть там вместе с отцом. Мой подход вообще не в этом. Я просто пытаюсь сделать все возможное и понять, куда это меня приведет.
Внимание ко мне из-за того, что прихожусь сыном Леброну Джеймсу? Временами оно бывает очень большим.
Все уже слышали эти мои слова раньше. Я хочу, чтобы люди знали мое имя – Бронни Джеймс, и не называли меня сыном Леброна Джеймса. Это было бы здорово», – сказал 19-летний баскетболист.
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