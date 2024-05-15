Бронни Джеймс: «Мне бы хотелось просто попасть в НБА. Я не думаю о том, как бы играть там вместе с отцом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс рассказал о своих целях в баскетболе.

Старший сын Леброна Джеймса участвует в драфт-комбайне в Чикаго и готовится к драфту НБА. По его словам, у него нет стремления оказаться в одной команде с 4-кратным MVP.

«Мне бы хотелось просто попасть в лигу, нет такого, что я думаю о том, как бы играть там вместе с отцом. Мой подход вообще не в этом. Я просто пытаюсь сделать все возможное и понять, куда это меня приведет.

Внимание ко мне из-за того, что прихожусь сыном Леброну Джеймсу? Временами оно бывает очень большим.

Все уже слышали эти мои слова раньше. Я хочу, чтобы люди знали мое имя – Бронни Джеймс, и не называли меня сыном Леброна Джеймса. Это было бы здорово», – сказал 19-летний баскетболист.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сколько в жизни ему предстоит выслушать дерьма в свой адрес, представить даже трудно.
+18
0
+18
Как ни крути это уже навсегда. Если у него был бы отец просто ролевым баскетболистом, то может не так часто упоминали , а так сын легенды и внимание будет всегда колоссальным)
+2
0
+2
Если он и попадёт в НБА в этом году, то только из за отца(я не про генетику).
Игрок меньше 190 набирающий меньше 5 очков за игру в колледже.. С плохим процентом трехи и плохим процентом штрафных..
+1
0
+1
Леброн: "В НБА сможешь попасть только через батю"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий