Юдонис Хаслем: «Если главным тренером «Лейкерс» станет Джей Джей Редик, у них будет циничная раздевалка»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Хаслем высказался о возможном назначении Редика главным тренером «Лейкерс».

«Если главным тренером «Лейкерс» станет Джей Джей Редик, у них будет циничная раздевалка. Парни будут спрашивать: «Тренер после матча будет делать подкаст с Леброном

У них будет циничная раздевалка, в которой игроки будут искоса смотреть на все, что говорит Джей Джей, потому что они будут задаваться вопросом, это указание Джей Джея или указание Леброна?» – сказал бывший игрок «Майами» Юдонис Хаслем.

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3 комментария
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как будто раньше было по-другому 😂
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