Амир Коффи из «Клипперс» обвинен в двух правонарушениях. В июле в его машине нашли заряженный пистолет
Форвард Амир Коффи из «Клипперс» обвинен в двух правонарушениях.
Как сообщает TMZ, прокуратура Лос-Анджелеса возбудила против Коффи дело по обвинению в ношении заряженного огнестрельного оружия и скрытом ношении огнестрельного оружия
Коффи был арестован в Лос-Анджелесе в конце июля. Полиция во время рутинной проверки обнаружила в автомобиле баскетболиста заряженный пистолет.
Правоохранительные органы остановили автомобиль Коффи около 2:30 утра в Голливуде в воскресенье, игрок «Клипперс» был пассажиром. В машине пахло марихуаной, в результате чего полицейские провели обыск и обнаружили пистолет.
Коффи признал, что пистолет принадлежит ему, что привело к его аресту за правонарушение, связанное с владением огнестрельным оружием.
Амир был освобожден из тюрьмы в тот же день.
Коффи может грозить до года тюрьмы, но это маловероятно, так как баскетболист впервые совершил преступление.
В прошлое межсезонье Коффи подписал с «Клипперс» новый 3-летний контракт на 11 миллионов долларов.
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