Форвард Амир Коффи из « » обвинен в двух правонарушениях.

Как сообщает TMZ, прокуратура Лос-Анджелеса возбудила против Коффи дело по обвинению в ношении заряженного огнестрельного оружия и скрытом ношении огнестрельного оружия

Коффи был арестован в Лос-Анджелесе в конце июля. Полиция во время рутинной проверки обнаружила в автомобиле баскетболиста заряженный пистолет.

Правоохранительные органы остановили автомобиль Коффи около 2:30 утра в Голливуде в воскресенье, игрок «Клипперс» был пассажиром. В машине пахло марихуаной, в результате чего полицейские провели обыск и обнаружили пистолет.

Коффи признал, что пистолет принадлежит ему, что привело к его аресту за правонарушение, связанное с владением огнестрельным оружием.

Амир был освобожден из тюрьмы в тот же день.

Коффи может грозить до года тюрьмы, но это маловероятно, так как баскетболист впервые совершил преступление.

В прошлое межсезонье подписал с «Клипперс» новый 3-летний контракт на 11 миллионов долларов.

Самая молодая страна мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Манута Бола выступила на ЧМ лучше Франции