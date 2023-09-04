Амир Коффи из «Клипперс» обвинен в двух правонарушениях. В июле в его машине нашли заряженный пистолет

Теги происшествия Клипперс НБА Амир Коффи Баскетбол

Форвард Амир Коффи из «Клипперс» обвинен в двух правонарушениях.

Как сообщает TMZ, прокуратура Лос-Анджелеса возбудила против Коффи дело по обвинению в ношении заряженного огнестрельного оружия и скрытом ношении огнестрельного оружия

Коффи был арестован в Лос-Анджелесе в конце июля. Полиция во время рутинной проверки обнаружила в автомобиле баскетболиста заряженный пистолет.

Правоохранительные органы остановили автомобиль Коффи около 2:30 утра в Голливуде в воскресенье, игрок «Клипперс» был пассажиром. В машине пахло марихуаной, в результате чего полицейские провели обыск и обнаружили пистолет.

Коффи признал, что пистолет принадлежит ему, что привело к его аресту за правонарушение, связанное с владением огнестрельным оружием.

Амир был освобожден из тюрьмы в тот же день. 

Коффи может грозить до года тюрьмы, но это маловероятно, так как баскетболист впервые совершил преступление.

В прошлое межсезонье Коффи подписал с «Клипперс» новый 3-летний контракт на 11 миллионов долларов.

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5 комментариев

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Андрей Садовников
Как напиток, только пишется по-другому
+16
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Вадим flanec
Заряженный пистолет 🔫? Хорошо, что не разряженный.
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Chinafon2012
Идиот.Подставил клуб.
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гайка и болт
Даже догадываюсь, кто мог ему подбросить)
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Game Winner
Во время рутинной проверки соцсетей полиция Мемфиса обнаружила у Джа Моранта пистолет
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