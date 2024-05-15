Энтони Эдвардс об игре Йокича в 5-м матче: «Я лишь посмеялся, что еще можно сделать. Он лучший игрок НБА»
Энтони Эдвардс комплиментарно отозвался о Николе Йокиче.
«Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.
«Я лишь посмеялся, что еще можно сделать.
Не могу злиться из-за этого. Просто Йокич в полном порядке. Кажется, после одного из первых матчей, когда мы побеждали, я говорил, что он – MVP. Он лучший игрок НБА. И он показал это в последних трех встречах, в трех подряд. Сегодня Никола продемонстрировал особенную игру. Отдаю должное. Сегодня он решил, был тем самым парнем», – сказал защитник «Вулвз».
дайте уже парню в кайф поиграть и не кидайтесь в него помидорами после одной неудачной игры, когда все начнут играть в баскетбол ради денег, а не ради игры и побед, вы будете скучать, по таким как он
Конечно, этим ты и отличаешься от Джордана- только посмеяться он может. Строишь из себя жесткого засранца, а на самом деле ты няша.
При том что на игровой ветке только что было: туда его, трэштокера, вообще игрок мерзотный, поставить засранца на место!
А у этого разговорчивого волчонка — таких матчей теперь уже три.
I like it.
)))))))))))