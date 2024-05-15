Энтони Эдвардс об игре Йокича в 5-м матче: «Я лишь посмеялся, что еще можно сделать. Он лучший игрок НБА»

Энтони Эдвардс комплиментарно отозвался о Николе Йокиче.

« » третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.

«Я лишь посмеялся, что еще можно сделать.

Не могу злиться из-за этого. Просто Йокич в полном порядке. Кажется, после одного из первых матчей, когда мы побеждали, я говорил, что он – MVP. Он лучший игрок . И он показал это в последних трех встречах, в трех подряд. Сегодня Никола продемонстрировал особенную игру. Отдаю должное. Сегодня он решил, был тем самым парнем», – сказал защитник «Вулвз».