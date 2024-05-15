Энтони Эдвардс об игре Йокича в 5-м матче: «Я лишь посмеялся, что еще можно сделать. Он лучший игрок НБА»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Никола Йокич Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс комплиментарно отозвался о Николе Йокиче.

«Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.

«Я лишь посмеялся, что еще можно сделать.

Не могу злиться из-за этого. Просто Йокич в полном порядке. Кажется, после одного из первых матчей, когда мы побеждали, я говорил, что он – MVP. Он лучший игрок НБА. И он показал это в последних трех встречах, в трех подряд. Сегодня Никола продемонстрировал особенную игру. Отдаю должное. Сегодня он решил, был тем самым парнем», – сказал защитник «Вулвз».

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17 комментариев
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Будь он смуглее, уже года 3 как с Джорданом сравнивали бы. Но рано или поздно придётся признать что имеем дело с одним из лучших в истории
+26
-2
+24
Ответ З А
Будь он смуглее, уже года 3 как с Джорданом сравнивали бы. Но рано или поздно придётся признать что имеем дело с одним из лучших в истории
Так а кто его не признает? Большинство парней из лиги уже давным-давно называют Йокича лучшим игроком лиги, есть конечно и те кто накидывает, ну и что? Про Стефа, КейДи и даже Леброна регулярно накидывали даже в их прайме. Ну а с Майклом Йокича сравнивать никогда не будут, они слишком разные игроки во-первых, а во-вторых на данный момент по полученным регалиям Никола слишком далек от Мджея
+13
-2
+11
Недавно вроде заявлял, что считает лучшим себя, а теперь уже сдается, лучше б настраивался и боролся до конца, а то отдает клоунадой.
+6
-3
+3
Ответ З А
Будь он смуглее, уже года 3 как с Джорданом сравнивали бы. Но рано или поздно придётся признать что имеем дело с одним из лучших в истории
расисты😱😱😱 Что-то Ларри Берда никто из-за цвета кожи никогда не принижал, о чем вы вообще) С Джорданом сравнивают обычно не за потенциал стать гоатом(разве что Леброна за это сравнивают), а за похожую игру/поведение, с ним и Картера сравнивали, который никогда бы игроком уровня Майкла не стал, но того же Шака, который вполне мог быть лучшим игроком в истории если бы он больше за собой следил, ни разу не видел чтобы сравнивали с Джорданом. Эдвардса тоже сравнивают не потому что он 6 раз гайку выиграет, а потому что он характером и игрой похож. У белых игроков в принципе не было такой игры как у Майкла, не было такого атлета как он. Даже сейчас два лучших белых игрока в лиге - медленные и абсолютно не атлетичные, к чему их сравнивать?
+6
-3
+3
Ответ jabarkas
Недавно вроде заявлял, что считает лучшим себя, а теперь уже сдается, лучше б настраивался и боролся до конца, а то отдает клоунадой.
каждый профессиональный спортсмен должен считать себя лучшим, так думал каждый игрок, который добивался высот. Он неправильно делает? Если бы он и сейчас говорил что он лучший а Йокич лошок, вот это было бы клоунадой, а тут наоборот все. Величие нужно уважать, и он это делает.
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Ответ everyday4768
Многие, включая его самого, начали с Джорданом аналогии проводить. Так вот у Майкла за карьеру всего шесть игр в плей-офф, в которых он не смог набрать 20 очков. И никогда больше двух таких матчей в одном плей-офф (1989 год). А у этого разговорчивого волчонка — таких матчей теперь уже три.
Энтони Эдвардс о сравнениях с Майклом Джорданом: «Хочу, чтобы они прекратились. Он величайший в истории. Мы несопоставимы»
дайте уже парню в кайф поиграть и не кидайтесь в него помидорами после одной неудачной игры, когда все начнут играть в баскетбол ради денег, а не ради игры и побед, вы будете скучать, по таким как он
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Ещё не читал коменты. Вангую:
Конечно, этим ты и отличаешься от Джордана- только посмеяться он может. Строишь из себя жесткого засранца, а на самом деле ты няша.

При том что на игровой ветке только что было: туда его, трэштокера, вообще игрок мерзотный, поставить засранца на место!
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Похоже у сына ЭмДжея будет свой Детройт в плей-офф,только без Плохих парней)
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Ответ jabarkas
Недавно вроде заявлял, что считает лучшим себя, а теперь уже сдается, лучше б настраивался и боролся до конца, а то отдает клоунадой.
Откровенный бессмысленный хейт. Для себя он лучший. Это менталитет победителя. Но после матча, в котором ты провалился, а действующий мвп забожил не признать очевидного может только идиот.
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Рано булки расслаблять, серия отличная, надеюсь будет седьмая игра
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1/5 трешек, 4/10 по броскам. Йокича вы в защите не удержите, нужен огонь в нападении, а не вот это вот. KAT накидал целых 23 очка. Если основные игроки не дают угрозы, ролевикам сложно - внимания защиты хватает и на них.
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Многие, включая его самого, начали с Джорданом аналогии проводить. Так вот у Майкла за карьеру всего шесть игр в плей-офф, в которых он не смог набрать 20 очков. И никогда больше двух таких матчей в одном плей-офф (1989 год).
А у этого разговорчивого волчонка — таких матчей теперь уже три.
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А чего обижаться-то? Ну у чувака залетело более-менее всё. Бывает
0
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We good, we good.
I like it.
)))))))))))
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Ответ everyday4768
Многие, включая его самого, начали с Джорданом аналогии проводить. Так вот у Майкла за карьеру всего шесть игр в плей-офф, в которых он не смог набрать 20 очков. И никогда больше двух таких матчей в одном плей-офф (1989 год). А у этого разговорчивого волчонка — таких матчей теперь уже три.
Ну все, шах и мат, не быть эдвардсу жорданом теперь!
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Ответ Никита1151
Ещё не читал коменты. Вангую: Конечно, этим ты и отличаешься от Джордана- только посмеяться он может. Строишь из себя жесткого засранца, а на самом деле ты няша. При том что на игровой ветке только что было: туда его, трэштокера, вообще игрок мерзотный, поставить засранца на место!
если бы сегодня Денвер проиграл 4-1, то же самое писали бы в сторону Йокича. Это просто круговорот природы на спортсе, выигрываешь - крутой, проигрываешь - плохой, а причины за что можно захейтить всегда найдутся
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