Ник Янг: «Леброну Джеймсу, Кевину Дюрэнту и Стефу Карри нужно объединиться»
Ник Янг хочет, чтобы Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт объединились со Стефом Карри.
«Я думаю, что всем троим нужно объединиться.
Это было бы хорошо. Я не представляю, чтобы Карри покинул «Уорриорз», поэтому объединение может состояться только в «Голден Стэйт». Но в этом году они вместе сыграют за сборную США. Последнее ура.
На месте Леброна я бы взял телефон прямо сейчас. На одной линии у меня был бы Дюрэнт, на другой – Крис Пол. Еще на одной линии был бы Стеф. Впервые все старые суперзвезды могут оказаться в одной команде», – сказал бывший игрок НБА.