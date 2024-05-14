Ник Янг: «Леброну Джеймсу, Кевину Дюрэнту и Стефу Карри нужно объединиться»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Ник Янг Стефен Карри Баскетбол

Ник Янг хочет, чтобы Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт объединились со Стефом Карри.

«Я думаю, что всем троим нужно объединиться.

Это было бы хорошо. Я не представляю, чтобы Карри покинул «Уорриорз», поэтому объединение может состояться только в «Голден Стэйт». Но в этом году они вместе сыграют за сборную США. Последнее ура.

На месте Леброна я бы взял телефон прямо сейчас. На одной линии у меня был бы Дюрэнт, на другой – Крис Пол. Еще на одной линии был бы Стеф. Впервые все старые суперзвезды могут оказаться в одной команде», – сказал бывший игрок НБА.

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8 комментариев
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Сталонне и Дольфу Лундгрену не забудте позвонить
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Ответ Победитель!
В Детройте
Да ладно, не бывать этому НИКОГДА, опуститесь на землю, братцы, хватит бороздить просторы нашей вселенной.
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Чака Норриса не забудьте, куда без старины Чака!
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В Детройте
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Объединиться чтобы что ??? Ник Янг не блистал на площадке, не блещет и в качестве комментатора. Еще и такую попку как Игги Азалия упустил
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Ответ Победитель!
В Детройте
На ветеранских минималках ;)
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