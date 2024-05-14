Ник Янг: «Леброну Джеймсу, Кевину Дюрэнту и Стефу Карри нужно объединиться»

Ник Янг хочет, чтобы Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт объединились со Стефом Карри.

«Я думаю, что всем троим нужно объединиться.

Это было бы хорошо. Я не представляю, чтобы покинул «Уорриорз», поэтому объединение может состояться только в « ». Но в этом году они вместе сыграют за сборную США. Последнее ура.

На месте я бы взял телефон прямо сейчас. На одной линии у меня был бы , на другой – Крис Пол. Еще на одной линии был бы Стеф. Впервые все старые суперзвезды могут оказаться в одной команде», – сказал бывший игрок .