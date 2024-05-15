Джамал Мюррэй о плане на игру в 5-м матче: «Даем мяч Йокичу, а дальше разберемся»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй похвалил Николу Йокича.

«Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.

«Никола – потрясающий. Как же хорошо он понимает и читает игру, а еще доверяет товарищам по команде. Как мне показалось, вручение приза MVP дополнительно мотивировало здоровяка. А еще мы снова оказались дома, арена была очень активна, отличная энергетика, это тоже помогло. Так что план на игру был такой: даем мяч Йокичу, а дальше разберемся», – заявил разыгрывающий «Денвера».

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3 комментария
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Йокич приз мвп получал с лицом "да блин, ещё одну полку прибивать к стене, да ну нафиг, в кладовку закину как прошлые два"
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Просто и гениально, гениально просто, и ни к чему все эти академии когда есть Коля
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Помнится, как 15 лет назад прикалывались над Майком Брауном и его единственной схемой атаки "Пасуй Леброну Джеймсу".
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