Джамал Мюррэй о плане на игру в 5-м матче: «Даем мяч Йокичу, а дальше разберемся»

Джамал Мюррэй похвалил Николу Йокича.

« » третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.

« – потрясающий. Как же хорошо он понимает и читает игру, а еще доверяет товарищам по команде. Как мне показалось, вручение приза MVP дополнительно мотивировало здоровяка. А еще мы снова оказались дома, арена была очень активна, отличная энергетика, это тоже помогло. Так что план на игру был такой: даем мяч Йокичу, а дальше разберемся», – заявил разыгрывающий «Денвера».