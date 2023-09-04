Джейсон Терри обвиняется в обмане знаменитого ювелира после аренды бриллиантовых часов Rolex стоимостью 25 000 долларов

Чемпион НБА-2011 и лучший «шестой»-2009 отказывается платить за инкрустированные бриллиантами часы Rolex стоимостью 25 000 долларов, которые он арендовал для одного из мероприятий, а затем согласился купить, утверждается в иске знаменитого ювелира.

Терри взял напрокат часы из нержавеющей стали с бриллиантами весом 23,5 карата у известного нью-йоркского ювелира Эрика Мавачева, который в профессиональной среде носит имя Эрик Мавани и прозвище «Eric Da Jeweler», – говорится в иске, поданном в понедельник в Верховный суд Манхэттена.

По словам адвоката Мавачева Марка Шириана, бывший игрок НБА одолжил броские часы для похода в ночной клуб в Лас-Вегасе во время Летней лиги.

После этого, вместо того чтобы вернуть часы, Терри заявил, что хочет купить их у Мавачева, говорится в иске.

Как утверждается в судебных документах, 10 июля 45-летний Терри отправил Мавачеву смс-сообщение с просьбой предоставить ему данные банковского счета и сообщил, что переведет деньги 13 июля.

Но деньги так и не поступили, а чемпион НБА-2011 так и не вернул наручные часы, утверждается в иске.

«Несмотря на то, что г-н Терри заработал в НБА более ста миллионов долларов, он не выполнил своих финансовых обязательств и не произвел необходимых выплат за ценные часы. Мы готовы использовать все имеющиеся юридические возможности для взыскания задолженности по оплате часов», – говорится в заявлении адвоката.

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