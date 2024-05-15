Джош Харт: «Обвинять Тома Тибодо в травмах игроков «Никс» – это идиотизм»
Джош Харт заступился за Тома Тибодо.
Главного тренера «Никс» обвиненяют в том, что его тренировки приводят к травмам в команде.
«Людям нравится создавать истории или ярлыки. Никто из этих парней не видит, как мы тренируемся. Я провожу седьмой год в лиге. У меня никогда не было столько выходных. Все думают, что мы играем по три часа на тренировках.
Обвинять его в травмах – это идиотизм. Люди всегда будут говорить что-то ради кликов. Если они не находятся в этом здании и не находятся в этой раздевалке, что бы они ни говорили, это ничего не значит», – сказал форвард «Нью-Йорка».
Ассистент кричит в начале второй четверти:
– Том, сажай Харта, сломаем же!
Тренер:
– Нет! Мои парни в Чикаго бегали, пусть и эти узнают, что такое плей-офф НБА. Уж слишком изнеженные все стали в этой лиге кексиков!
Ассистент:
– Вспомни Роуза – самого молодого MVP! Но что с коленями его стало!?
Тибодо:
– Это все из-за данков, нельзя так прыгать. Посмотри на франчайза в Новом Орлеане. У него тоже проблемы с коленями еще со школы, а он ест как не в себя.
Никс пропускают рывок соперника 10-2. Тибодо вынужден взять тайм-аут. Ассистент бежит за планшетом, в глубине души радуясь за Харта: ну хоть отдохнет бедолага