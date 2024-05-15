Джош Харт: «Обвинять Тома Тибодо в травмах игроков «Никс» – это идиотизм»

Джош Харт заступился за Тома Тибодо.

Главного тренера «Никс» обвиненяют в том, что его тренировки приводят к травмам в команде.

«Людям нравится создавать истории или ярлыки. Никто из этих парней не видит, как мы тренируемся. Я провожу седьмой год в лиге. У меня никогда не было столько выходных. Все думают, что мы играем по три часа на тренировках.

Обвинять его в травмах – это идиотизм. Люди всегда будут говорить что-то ради кликов. Если они не находятся в этом здании и не находятся в этой раздевалке, что бы они ни говорили, это ничего не значит», – сказал форвард « ».