Майк Конли не смог сыграть в 5-м матче с «Денвером» из-за повреждения
Майк Конли пропустил пятый матч серии с «Денвером».
Разыгрывающий «Миннесоты» испытывает боль в правом ахилловом сухожилии.
«Миннесота» сегодня играет с «Денвером» в гостях в рамках серии второго раунда плей-офф (2-2). Место Конли в стартовой пятерке занял Никил Александер-Уокер.
Ветеран принял участие в предматчевой разминке, чтобы оценить свое состояние, но понял, что не готов играть.
Конли получил травму в результате неудачного приземления на ногу на последней минуте четвертой встречи.