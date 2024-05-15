Майк Конли не смог сыграть в 5-м матче с «Денвером» из-за повреждения

Теги травмы Денвер Миннесота НБА Майк Конли НБА плей-офф Никил Александер-Уокер Баскетбол

Майк Конли пропустил пятый матч серии с «Денвером».

Разыгрывающий «Миннесоты» испытывает боль в правом ахилловом сухожилии.

«Миннесота» сегодня играет с «Денвером» в гостях в рамках серии второго раунда плей-офф (2-2). Место Конли в стартовой пятерке занял Никил Александер-Уокер.

Ветеран принял участие в предматчевой разминке, чтобы оценить свое состояние, но понял, что не готов играть.

Конли получил травму в результате неудачного приземления на ногу на последней минуте четвертой встречи.

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