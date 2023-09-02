Маркус Джордан, сын легенды НБА Майкла Джордана, рассказал о том, что шестикратный чемпион лиги в составе « » боится змей.

«Есть масса вещей, о которых люди ничего не знают. Скажем, Майкл Джордан боится змей.

Помню, как-то мы с братом Джеффри – нам было по 12 и 14 лет – набросали ему в комнату резиновых змей, прямо на кровать. Мы делали вид, что ничего не понимаем, а отец носился по дому и пытался выяснить, кто сотворил это», – рассказал Маркус.

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