Сын Майкла Джордана рассказал о том, что легендарный баскетболист боится змей

Теги происшествия Майкл Джордан Чикаго НБА Маркус Джордан Баскетбол

Маркус Джордан, сын легенды НБА Майкла Джордана, рассказал о том, что шестикратный чемпион лиги в составе «Чикаго» боится змей.

«Есть масса вещей, о которых люди ничего не знают. Скажем, Майкл Джордан боится змей.

Помню, как-то мы с братом Джеффри – нам было по 12 и 14 лет – набросали ему в комнату резиновых змей, прямо на кровать. Мы делали вид, что ничего не понимаем, а отец носился по дому и пытался выяснить, кто сотворил это», – рассказал Маркус.

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12 комментариев

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Неукроугин
Мне кажется тут речь про одну конкретную змею)
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vombat15
блин, я тоже змей боюсь. это получается мы родственники???
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Даниил Мамыкин
Mamba 4ever
+11
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Tim Timson
не боится он змей. иначе сыну бы не дал с Ларсой общаться)
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Nachalnik
Ответ vombat15
блин, я тоже змей боюсь. это получается мы родственники???
Да уж, я бы пожалуй тоже носился по дому и выяснял: какая б…!
+8
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Beloded2007
Боится змей, поэтому научился летать
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sfrrrR
Ответ vombat15
блин, я тоже змей боюсь. это получается мы родственники???
Выходит, все мы немного сыновья легендарного Майкла Джордана.
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Anton!o :)
Так вот как появился Black Mamba
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Maturmalai
Судя по Маркусу, воспитатель из Эмжея получился такой же, как и владелец-менежер команды НБА.
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Дмитрий Серебряков
Эта новость была здесь же несколько дней назад…
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zho3716
Хорошо не резиновых женщин
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A. V.
Великий оказался ….
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