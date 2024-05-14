Джейсон Кидд: «Мы не рассчитывали, что будет легко»

Джейсон Кидд прокомментировал поражение от «Оклахомы» в 4-м матче.

«Мы не рассчитывали, что будет легко, и я не думаю, что «Тандер» рассчитывал, что будет легко.

Это игра рывков. Они совершили рывок в конце четвертой четверти. У нас была возможность сравнять счет, но мы ею не воспользовались.

Если посмотреть на скореров с обеих сторон, процент реализации не всегда высокий. Кайри Ирвинг отлично справляется с ролью лидера в защите. Он использует свои возможности в нападении, просто сегодня он не попадал», – сказал главный тренер «Далласа».

«Даллас» проиграл «Оклахоме» в 4-м матче серии второго раунда плей-офф (96:100, 2-2).