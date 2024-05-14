Скип Бэйлесс о появлении Леброна Джеймса на матче в Кливленде: «Он ничего не делает без расчета»

Скип Бэйлесс прокомментировал появление Леброна Джеймса на матче «Кавальерс».

«Мы знаем, что ничего не делает без расчета. Он не может просто сказать: «Схожу-ка я на матч».

Поверьте мне, он не появился бы на этом матче, если бы Донован Митчелл был здоров и Джарретт Аллен получил разрешение врачей играть, потому что была бы вероятность, что «Селтикс» проиграют. Я не думаю, что Леброн хотел бы оказаться посреди большого празднования «Кэвс», потому что нашелся бы болельщик, который выкрикнул бы: «Мы совсем не скучаем по тебе».

Он король драмы. Он взял с собой Рича Пола, это говорит о том, что это бизнес.

Он хочет отвлечь внимание от проигрыша «Денверу» и показать, что он рассматривает возможность возвращения домой. Он свободный агент, он может делать все, что захочет. Я считаю, что это блестящий ход со стороны Леброна. Это демонстрация силы», – сказал эксперт.