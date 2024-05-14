Скип Бэйлесс о появлении Леброна Джеймса на матче в Кливленде: «Он ничего не делает без расчета»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Рич Пол Скип Бэйлесс Баскетбол

Скип Бэйлесс прокомментировал появление Леброна Джеймса на матче «Кавальерс».

«Мы знаем, что Леброн ничего не делает без расчета. Он не может просто сказать: «Схожу-ка я на матч».

Поверьте мне, он не появился бы на этом матче, если бы Донован Митчелл был здоров и Джарретт Аллен получил разрешение врачей играть, потому что была бы вероятность, что «Селтикс» проиграют. Я не думаю, что Леброн хотел бы оказаться посреди большого празднования «Кэвс», потому что нашелся бы болельщик, который выкрикнул бы: «Мы совсем не скучаем по тебе».

Он король драмы. Он взял с собой Рича Пола, это говорит о том, что это бизнес.

Он хочет отвлечь внимание от проигрыша «Денверу» и показать, что он рассматривает возможность возвращения домой. Он свободный агент, он может делать все, что захочет. Я считаю, что это блестящий ход со стороны Леброна. Это демонстрация силы», – сказал эксперт.

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