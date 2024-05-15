Кейтлин Кларк набрала 20 очков при 10 потерях в дебютном матче женской НБА
Кейтлин Кларк дебютировала в женской НБА.
Защитник «Индианы» набрала 20 очков, 3 передачи и 2 перехвата во встрече с «Коннектикутом» (71:92).
За 32 минуты новичок WNBA реализовала 5 из 15 с игры при 10 потерях.
«Никому не нравится проигрывать, я разочарована. Но не стоит слишком сильно себя корить из-за одной игры», – сказала 22-летняя баскетболистка.
Это полезно самой WNBA, нужна суперзвезда, которая расширит границы и новве рынки. Это полезно, точечно, Индиане..
Также это полезно фемкам, мол смотрите, кская крутая женщина. Была бы она чёрной, цены бы ей вообзе не было
Девочкам тоже хочется мечтать о медийном спорте, стоит признать Кобэ в свое время сильно их бустанул.
А так увидим, Кларк должна все рекорды по 3-шкам переписать в лиге, по прогнозам!