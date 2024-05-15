Кейтлин Кларк набрала 20 очков при 10 потерях в дебютном матче женской НБА

Теги женская НБА Баскетбол - видео Коннектикут жен Индиана жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Кейтлин Кларк дебютировала в женской НБА.

Защитник «Индианы» набрала 20 очков, 3 передачи и 2 перехвата во встрече с «Коннектикутом» (71:92).

За 32 минуты новичок WNBA реализовала 5 из 15 с игры при 10 потерях.

«Никому не нравится проигрывать, я разочарована. Но не стоит слишком сильно себя корить из-за одной игры», – сказала 22-летняя баскетболистка.

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11 комментариев
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Легенда! Сразу с дабл-даблом зашла
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Кто это такая, почему столько новостей про неё? Я ещё от Сабрины Йонеску не отошёл.
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Ответ zippa
Кто это такая, почему столько новостей про неё? Я ещё от Сабрины Йонеску не отошёл.
Дочь Леброна
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5 из 15 и 10 потерь. Ухахахахах
+5
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Ответ SamArus51
Кто-нибудь может рассказать, в чем ее феномен? Не слежу за WNBA, хз кто, вроде студенческий рекорд побила какой-то по трешкам и со Стефом соревновалась на МВЗ. Но почему ее форсят так? На каждой трансляции Индианы постоянно ее показывают, процентов 30 рекламы и вставок в паузах игры с ней.
тут несколько факторов, но всё как всегда сводится к деньгам.

Это полезно самой WNBA, нужна суперзвезда, которая расширит границы и новве рынки. Это полезно, точечно, Индиане..

Также это полезно фемкам, мол смотрите, кская крутая женщина. Была бы она чёрной, цены бы ей вообзе не было
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Так здесь играют профи, это тебе не днищенский баскетбол колледжа
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баст
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За пределами Америки женский баскет мертв, но в Америки их женских лиг wnba наверное самая живая и народ собирает.
Девочкам тоже хочется мечтать о медийном спорте, стоит признать Кобэ в свое время сильно их бустанул.
А так увидим, Кларк должна все рекорды по 3-шкам переписать в лиге, по прогнозам!
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Ответ SamArus51
Кто-нибудь может рассказать, в чем ее феномен? Не слежу за WNBA, хз кто, вроде студенческий рекорд побила какой-то по трешкам и со Стефом соревновалась на МВЗ. Но почему ее форсят так? На каждой трансляции Индианы постоянно ее показывают, процентов 30 рекламы и вставок в паузах игры с ней.
Со Стефом Ионеску состязалась
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Ответ SamArus51
Кто-нибудь может рассказать, в чем ее феномен? Не слежу за WNBA, хз кто, вроде студенческий рекорд побила какой-то по трешкам и со Стефом соревновалась на МВЗ. Но почему ее форсят так? На каждой трансляции Индианы постоянно ее показывают, процентов 30 рекламы и вставок в паузах игры с ней.
Мне больше интересно, зачем ты смотрел трансляцию WNBA
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