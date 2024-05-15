Кейтлин Кларк набрала 20 очков при 10 потерях в дебютном матче женской НБА

Кейтлин Кларк дебютировала в женской НБА.

Защитник « » набрала 20 очков, 3 передачи и 2 перехвата во встрече с «Коннектикутом» (71:92).

За 32 минуты новичок WNBA реализовала 5 из 15 с игры при 10 потерях.

«Никому не нравится проигрывать, я разочарована. Но не стоит слишком сильно себя корить из-за одной игры», – сказала 22-летняя баскетболистка.