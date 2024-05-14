Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала. «Милан» – «Тренто», «Брешия» против «Пистои»
Сегодня пройдут два матча плей-офф итальянской Серии А.
Во вторых матчах серий 1/4 плей-офф «Милан» примет «Тренто», «Брешия» сыграет с «Пистоей».
Чемпионат Италии
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 14 мая, 21.00, «Медиоланум Форум»
«Тренто» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 14 мая, 21.45, «PalaLeonessa»
«Брешия» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.