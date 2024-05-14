Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала. «Милан» – «Тренто», «Брешия» против «Пистои»

Сегодня пройдут два матча плей-офф итальянской Серии А.

Во вторых матчах серий 1/4 плей-офф « » примет «Тренто», « » сыграет с «Пистоей».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

« » ведет в серии – 1-0

«Брешия» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.