Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/4 финала. «Милан» – «Тренто», «Брешия» против «Пистои»

Теги результаты чемпионат Италии Милан Тренто Брешия Пистоя Баскетбол

Сегодня пройдут два матча плей-офф итальянской Серии А.

Во вторых матчах серий 1/4 плей-офф «Милан» примет «Тренто», «Брешия» сыграет с «Пистоей».

Чемпионат Италии 

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

Милан – Тренто
Дата проведения
14 мая, 21.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

«Тренто» ведет в серии – 1-0

Брешия – Пистоя
Дата проведения
14 мая, 21.45, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

«Брешия» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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