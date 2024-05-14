«Лейкерс» будут главными претендентами на Донована Митчелла, если «Кавальерс» попытаются обменять его

Теги возможные переходы Кливленд Лейкерс НБА Донован Митчелл Баскетбол

Ожидается, что «Лейкерс» летом будут главными претендентами на Донована Митчелла.

«У Кавальерс» тоже есть звезда, о которой стоит беспокоиться, в лице Донована Митчелла, у которого остался один год по контракту после этого сезона. Если этим летом Митчелл не подпишет продление контракта с «Кливлендом», «Кэвс» придется рассмотреть варианты обмена, и одной из команд, стоящих в первых рядах, будут «Лейкерс». 

 Учитывая нынешнее состояние Митчелла с его икроножной мышцей, вполне возможно, что он уже сыграл свой последний матч в форме «Кэвс», – пишет The New York Times.

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4 комментария
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Меняйте его на деда, пусть дед доигрывает в своем родном клубе
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Ответ leppyanen
Меняйте его на деда, пусть дед доигрывает в своем родном клубе
Так дед свободен
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Ответ leppyanen
Меняйте его на деда, пусть дед доигрывает в своем родном клубе
Идея то хорошая, вот только по последнему ПО видно, что дед всерьёз ещё верит, что может выиграть ещё один титул. А так даже Стефа в итоге по карьере может не перегнать.
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Ответ Неназванный эксперт
Идея то хорошая, вот только по последнему ПО видно, что дед всерьёз ещё верит, что может выиграть ещё один титул. А так даже Стефа в итоге по карьере может не перегнать.
в смысле даже стефа? карри ему эпоху испортил конкретно, сделав ее своей.
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-2
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