«Лейкерс» будут главными претендентами на Донована Митчелла, если «Кавальерс» попытаются обменять его

Ожидается, что «Лейкерс» летом будут главными претендентами на Донована Митчелла.

«У Кавальерс» тоже есть звезда, о которой стоит беспокоиться, в лице , у которого остался один год по контракту после этого сезона. Если этим летом Митчелл не подпишет продление контракта с « », «Кэвс» придется рассмотреть варианты обмена, и одной из команд, стоящих в первых рядах, будут « ».

Учитывая нынешнее состояние Митчелла с его икроножной мышцей, вполне возможно, что он уже сыграл свой последний матч в форме «Кэвс», – пишет The New York Times.