Док Риверс: «Это я вытащил Джей Джей Редика из «Милуоки» и поставил в стартовую пятерку»

Док Риверс ответил на критику со стороны своего бывшего игрока Джей Джей Редика.

«У Джей Джея были претензии ко мне какое-то время, и это нормально. Когда ты являешься тренером, иногда приходится принимать решения, с которыми игрок не согласен.

В случае с Джей Джеем мы не подписали с ним новый контракт. В « » я перестал его часто выпускать на площадку, потому что он был не очень эффективен в плей-офф. Это все известно.

Лучшие результаты в карьере были под руководством одного тренера, и этот тренер сейчас перед вами. Это я вытащил его из « » и решил взять его в стартовую пятерку. С этого момента его карьера пошла в гору.

Конечно, есть что-то, что ему не нравится, и у меня нет к нему никаких претензий», – сказал главный тренер «Милуоки».

Редик резко раскритиковал в феврале, когда тот был назначен главным тренером «Бакс».