Док Риверс: «Это я вытащил Джей Джей Редика из «Милуоки» и поставил в стартовую пятерку»

Теги Док Риверс Клипперс Милуоки Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Док Риверс ответил на критику со стороны своего бывшего игрока Джей Джей Редика.

«У Джей Джея были претензии ко мне какое-то время, и это нормально. Когда ты являешься тренером, иногда приходится принимать решения, с которыми игрок не согласен.

В случае с Джей Джеем мы не подписали с ним новый контракт. В «Клипперс» я перестал его часто выпускать на площадку, потому что он был не очень эффективен в плей-офф. Это все известно.

Лучшие результаты Джей Джей Редика в карьере были под руководством одного тренера, и этот тренер сейчас перед вами. Это я вытащил его из «Милуоки» и решил взять его в стартовую пятерку. С этого момента его карьера пошла в гору.

Конечно, есть что-то, что ему не нравится, и у меня нет к нему никаких претензий», – сказал главный тренер «Милуоки».

Редик резко раскритиковал Риверса в феврале, когда тот был назначен главным тренером «Бакс».

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5 комментариев
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Что за американская версия Тараса Бульбы, Док Озеров?
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уникальный конечно персонаж...
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Это я ему сказал, камон летсгоу
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Баскетбол знаете? Это я его придумал.
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Гена поджёг фитиль на опыте)
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