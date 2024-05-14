Вадим Михалевский о возможном уходе Хавьера Паскуаля в «Барселону»: «Обычные сплетни баскетбольных инсайдеров»

Агент опроверг слухи о том, что Хавьер Паскуаль может возглавить «Барселону».

« на словах за последние два года успел побывать в пяти‑шести командах. Но тут ничего серьезного на этом этапе: обычные сплетни баскетбольных инсайдеров. Слухи его ранее уже отправляли в «Монако», «Анадолу Эфес», «Фенербахче», «Реал» и «Барселону».

Но что по поводу следующего сезона?

Паскуаль — один из лучших тренеров в Европе. Имеет солидный рынок и будучи на действующем контракте с « » сфокусирован исключительно на том, чтобы максимально успешно завершить сезон, не думая сейчас по поводу следующего сезона, — сказал агент Вадим Михалевский.

Ранее инсайдер Маттео Андреани сообщил об интересе к главному тренеру «Зенита» Паскуалю со стороны «Барселоны».