Центровой « » странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети.

Джонс был в возбужденном состоянии и сильно вспотел, он говорил быстро и неразборчиво, время от времени хихикая. Предполагается, что он употребил наркотические вещества перед трансляцией.

По ходу эфира Джонс заявил, что не ожидает обмена из «Шарлотт».

«Если мне позвонят на телефон, я попрощаюсь, но не думаю, что это произойдет в ближайшее время», – произнес Джонс.

Одноклубники уже отписались от 22-летнего «большого».

Джонс был выбран под 19-м номером на драфте НБА 2021 года.

«Хорнетс» уже использовали опцию команды в контракте Джонса на следующий сезон (3 миллиона долларов). У клуба есть время до 31 октября, чтобы принять решение по опции на 4,7 миллиона на сезон-24/25.

В прошлом сезоне Кай набирал в среднем 3,4 очка и 2,7 подбора в 46 играх.

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