Кая Джонса из «Хорнетс» подозревают в употреблении наркотиков перед трансляцией в сети. Одноклубники уже отписались от него
Центровой «Шарлотт» Кай Джонс странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети.
Джонс был в возбужденном состоянии и сильно вспотел, он говорил быстро и неразборчиво, время от времени хихикая. Предполагается, что он употребил наркотические вещества перед трансляцией.
По ходу эфира Джонс заявил, что не ожидает обмена из «Шарлотт».
«Если мне позвонят на телефон, я попрощаюсь, но не думаю, что это произойдет в ближайшее время», – произнес Джонс.
Одноклубники уже отписались от 22-летнего «большого».
Джонс был выбран под 19-м номером на драфте НБА 2021 года.
«Хорнетс» уже использовали опцию команды в контракте Джонса на следующий сезон (3 миллиона долларов). У клуба есть время до 31 октября, чтобы принять решение по опции на 4,7 миллиона на сезон-24/25.
В прошлом сезоне Кай набирал в среднем 3,4 очка и 2,7 подбора в 46 играх.
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