Кая Джонса из «Хорнетс» подозревают в употреблении наркотиков перед трансляцией в сети. Одноклубники уже отписались от него

Теги происшествия Шарлотт НБА видео соцсети Кай Джонс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети.

Джонс был в возбужденном состоянии и сильно вспотел, он говорил быстро и неразборчиво, время от времени хихикая. Предполагается, что он употребил наркотические вещества перед трансляцией.

По ходу эфира Джонс заявил, что не ожидает обмена из «Шарлотт».

«Если мне позвонят на телефон, я попрощаюсь, но не думаю, что это произойдет в ближайшее время», – произнес Джонс.

Одноклубники уже отписались от 22-летнего «большого».

Джонс был выбран под 19-м номером на драфте НБА 2021 года.

«Хорнетс» уже использовали опцию команды в контракте Джонса на следующий сезон (3 миллиона долларов). У клуба есть время до 31 октября, чтобы принять решение по опции на 4,7 миллиона на сезон-24/25.

В прошлом сезоне Кай набирал в среднем 3,4 очка и 2,7 подбора в 46 играх.

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6 комментариев

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RomvB
Главное в западном спорте - вовремя отписаться ...)
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Ковш Сосновый
мц похоронил... свою карьеру
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Vano from Tbilisi
Ответ чсв уолла
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в сша трава разрешена(во многих штатах), тут же чувак походу чем-то тяжелей упоролся
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ɔculpa
Ответ чсв уолла
Комментарий удален модератором
При чём тут марихуана вообще, ты глянь на чела, какая тут марихуана?) Тут тяжеляк стопроцентно. Ну и, если честно, я и даже это осуждать не собираюсь, если он только людей кошмарить не начнёт, но нет ничего удивительного, что с челом, упарывающимся какими-нибудь кристаллами или порохом, не захотят иметь дело в профессиональном спорте.
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8w6sxy5f6x
Какого же нужно быть ниже среднего ума, чтоб не понять, что звезды сошлись и тебе повезло.
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чсв уолла
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