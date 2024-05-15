Никола Йокич обошел Шакила О’Нила и стал 4-м в истории НБА среди центровых по передачам в плей-офф

Теги Денвер Шакил О′Нил Миннесота НБА Карим Абдул-Джаббар НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич превзошел результат Шакила О’Нила по передачам в плей-офф.

«Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.

На счету Йокича теперь 591 передача в плей-офф, он обошел О’Нила (582) и поднялся на 4-е место среди центровых.

Лидирует Карим Абдул-Джаббар (767), далее расположены Билл Расселл (727) и Уилт Чемберлен (673).

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4 комментария
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Шак в ближайшее время побомбит опять немного)
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Скорее всего к концу карьеры будет первый с запасом
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Ну, Шак - это все же не про передачи, его сила в другом была, чисто количеством матчей взял.
А Йокич, если здоровье и желание не подведет, в итоге первым будет. Причем с нехилым отрывом.
+3
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Ну в тройку надо бы входить уже в этом плей-офф (если Миннесота не вернётся).
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