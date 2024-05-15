Никола Йокич обошел Шакила О’Нила и стал 4-м в истории НБА среди центровых по передачам в плей-офф
Никола Йокич превзошел результат Шакила О’Нила по передачам в плей-офф.
«Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.
На счету Йокича теперь 591 передача в плей-офф, он обошел О’Нила (582) и поднялся на 4-е место среди центровых.
Лидирует Карим Абдул-Джаббар (767), далее расположены Билл Расселл (727) и Уилт Чемберлен (673).
А Йокич, если здоровье и желание не подведет, в итоге первым будет. Причем с нехилым отрывом.