Дрэймонд Грин: «Сегодня Йокич просто уничтожил Гобера»

Дрэймонд Грин отдал должное Николе Йокичу.

« » третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.

«Сегодня Джокер показал, что не боится . Он использовал самые разные приемы, у него все получалось. 40 очков, 13 передачи, 7 подборов, ни одной потери, 22 броска. Он не замечал Гобера в этот вечер.

Да, это личное. « » мощно начала серию в Денвере, Гобер был хорош в защите. «Наггетс» хотели вернуться домой и показать, как все обстоит на самом деле. И Йокич просто уничтожил Гобера!» – заявил форвард «Уорриорз» в эфире Inside The NBA.