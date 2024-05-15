Дрэймонд Грин: «Сегодня Йокич просто уничтожил Гобера»

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Руди Гобер Дрэймонд Грин Никола Йокич Баскетбол

Дрэймонд Грин отдал должное Николе Йокичу.

«Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.

«Сегодня Джокер показал, что не боится Руди Гобера. Он использовал самые разные приемы, у него все получалось. 40 очков, 13 передачи, 7 подборов, ни одной потери, 22 броска. Он не замечал Гобера в этот вечер.

Да, это личное. «Миннесота» мощно начала серию в Денвере, Гобер был хорош в защите. «Наггетс» хотели вернуться домой и показать, как все обстоит на самом деле. И Йокич просто уничтожил Гобера!» – заявил форвард «Уорриорз» в эфире Inside The NBA.

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10 комментариев
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Ответ boller_73
Это не Гобер плохой защитник, это Йокич слишком силен. Показал, почему он 4 года подряд лучший игрок нба
именно так, в прошлом году его просто обокрали в пользу плаксы камерунца
+19
-1
+18
Это не Гобер плохой защитник, это Йокич слишком силен. Показал, почему он 4 года подряд лучший игрок нба
+18
-1
+17
4 кратный мвп против 4 кратного дпоя.
+5
0
+5
40 очков на 22 броска, с ума сойти, Джокер просто не заметил никакого сопротивления
+4
-1
+3
Грин, естественно, не удержался от хэйта, хотя Йокич его самого в этом году знатно отшлепал, и при этом судьи не давали фолов вообще за грязную защиту
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