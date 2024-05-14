Женская НБА. Кейтлин Кларк официально дебютирует за «Индиану» в матче против «Коннектикута», «Лас-Вегас» примет «Финикс» и другие встречи

Сегодня четырьмя матчами стартует регулярный чемпионат женской НБА.

Кейтлин Кларк официально дебютирует за « » в гостевом матче против «Коннектикута». Действующий чемпион «Лас-Вегас» примет «Финикс».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

–

15 мая. 2.00

Коннектикут – Индиана

15 мая. 2.30

Лас-Вегас –

15 мая. 5.00

Сиэтл –

15 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.