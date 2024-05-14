Женская НБА. Кейтлин Кларк официально дебютирует за «Индиану» в матче против «Коннектикута», «Лас-Вегас» примет «Финикс» и другие встречи
Сегодня четырьмя матчами стартует регулярный чемпионат женской НБА.
Кейтлин Кларк официально дебютирует за «Индиану» в гостевом матче против «Коннектикута». Действующий чемпион «Лас-Вегас» примет «Финикс».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
15 мая. 2.00
Коннектикут – Индиана
15 мая. 2.30
Лас-Вегас – Финикс
15 мая. 5.00
Сиэтл – Миннесота
15 мая. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.