Женская НБА. Кейтлин Кларк официально дебютирует за «Индиану» в матче против «Коннектикута», «Лас-Вегас» примет «Финикс» и другие встречи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Коннектикут жен Индиана жен Миннесота жен Нью-Йорк жен Сиэтл жен Вашингтон жен Лас-Вегас жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Сегодня четырьмя матчами стартует регулярный чемпионат женской НБА.

Кейтлин Кларк официально дебютирует за «Индиану» в гостевом матче против «Коннектикута». Действующий чемпион «Лас-Вегас» примет «Финикс».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

ВашингтонНью-Йорк

15 мая. 2.00

Коннектикут – Индиана

15 мая. 2.30

Лас-Вегас – Финикс

15 мая. 5.00

Сиэтл – Миннесота

15 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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