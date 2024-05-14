Сергей Елевич: «Все больше уверенности в том, что обе полуфинальные серии Лиги ВТБ будут состоять из семи матчей»

Теги ЦСКА УНИКС Сергей Елевич Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Елевич считает, что в обеих сериях 1/2 финала Лиги ВТБ будет 7 матчей.

«Борьба в обеих полуфинальных сериях идет очень плотная, интрига закручивается, и все больше и больше уверенности в том, что обе серии будут состоять из семи матчей. Ведь все больше к этому предпосылок. Все идет как на качелях.

Мы видим, что в серии «Зенита» и ЦСКА обе команды поочередно побеждали и проигрывали. Примерно такая же ситуация и в паре УНИКСа и «Локомотива‑Кубань». И думаю, это равновесие будет сохраняться. Но это интересно. Чем больше матчей, тем лучше для зрителей», — сказал заслуженный тренер России.

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