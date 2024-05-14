Сергей Елевич: «Все больше уверенности в том, что обе полуфинальные серии Лиги ВТБ будут состоять из семи матчей»

Сергей Елевич считает, что в обеих сериях 1/2 финала Лиги ВТБ будет 7 матчей.

«Борьба в обеих полуфинальных сериях идет очень плотная, интрига закручивается, и все больше и больше уверенности в том, что обе серии будут состоять из семи матчей. Ведь все больше к этому предпосылок. Все идет как на качелях.

Мы видим, что в серии « » и обе команды поочередно побеждали и проигрывали. Примерно такая же ситуация и в паре и « ‑Кубань». И думаю, это равновесие будет сохраняться. Но это интересно. Чем больше матчей, тем лучше для зрителей», — сказал заслуженный тренер России.