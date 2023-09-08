После быстрого вылета сборной Франции чемпионат мира как будто лишился интриги: подавляющее большинство видело в финале противостояние Канады и США.

Не потому, что это команды, совсем лишенные недостатков, но потому, что не так легко было представить себе, чтобы кто-то мог наказать их за их несовершенство. Лишь французы – обладающие европейской ментальностью и неевропейским атлетизмом – неоднократно доказывали, что такое им вполне по силам. Без них это стало менее реалистично.

И поэтому шок полуфинальных матчей – от поражений США и Канады – совсем не в том, как именно проигрывали фавориты, а в том, насколько недооцененными оказались их соперники.

То, что европейский баскетбол умнее, то, что европейские системы нападения куда более изощренные, а в НБА уже давно не очень дружат с защитой – это все давно превратилось в аксиому. Было понятно, что любой европейский тренер разберет дефекты и американцев, и канадцев, которые на протяжении всего турнира активно проявлялись. Оставалось под сомнением лишь одно – что имеющийся у них под рукой состав сможет все это воплотить в жизнь : что Андреас Обст покажет, насколько дырявый у США периметр, а Никола Милутинов сомнет мягких канадских «больших».

Сербия и Германия не просто переиграли своих оппонентов, но предстали единым целым, сбалансированным, хорошо обученным и понимающим, как прятать свои минусы и одновременно бить по чужим. И, на самом деле, именно это – их слаженная командная работа – то, что заслуживает внимания, и то, ради чего и существует баскетбол ФИБА.

Дефекты США прекрасно вскрыла еще Литва.

● Стив Керр намеренно собрал построенный от атаки состав и оказался не готов к тому, что в большинстве игроки его команды будут отвратительны на своей половине – и индивидуально, и после разменов, и после простых розыгрышей соперника;

● вся надежда на защиту внутри была на Джарена Джексона, действующего «Мистера замка». Европейские команды легко его вытаскивали туда, куда им было нужно, не давали ему страховать, били на периметре и сажали на фолы;

● никакие выдумки от тренерского штаба Керра-Споэльстры-Лю не работали: сдваивания приводили к открытым попыткам с дуги – вот и Германия выбила 43% попаданий с трехочковой линии;

● все это усугублялось вечной проблемой с отскоками: Штаты проигрывали щит регулярно, а в полуфинале отдали 12 подборов у себя и уступили 8:25 по очкам второго шанса;

● наконец то, о чем говорили с самого старта турнира, выявило себя в худший момент: в самой концовке при «-3» Энтони Эдвардс, узурпировавший роль лидера в американской сборной, поднялся для дальнего броска, но засомневался в себе и выкинул передачу на Джарена Джексона – передачу в аут . С лидерами у Штатов тоже все было не слава богу.

Дефекты Канады продемонстрировала еще Бразилия.

● У канадцев тоже оказался не самый сбалансированный состав, главным образом из-за отсутствия Джамала Мюррэя. Здесь было все в порядке с лидером, но он был словно отрезан от остальных и не всегда мог быть в них уверен. Когда соперникам удавалось закрыть трехсекундную для проходов Гилджесу-Александеру, то Канада полагалась на броски от Келли Олиника, Диллона Брукса, Ар Джей Барретта, а вожак уходил в тень, пусть и оставался с выдающейся эффективностью (бросок издали все еще не его сильная сторона).

● Диллон Брукс и Лу Дорт били себя пяткой в грудь, восхваляя себя как лучших защитников на турнире, но уже Яго Сантос им показал, что они себя немного переоценивают, когда отказывался их замечать.

Без сверхплотной и, нужно быть честными, грязноватой защиты Канада не получала своих 20+ очков в быстрых атаках, тех самых, что составили разницу между ней и Словенией.

● И опять же той цельности, что была у европейских сборных, Канада не явила. Как только ее ведущие оборонцы чуть подсели на фолы, выяснилось, что весь их защитный каркас держится на глиняных ногах Пауэлла и Олиника, что спрятать Гилджеса-Александера и Александера-Уокера не получается и что Дорта и Брукса главное уметь находить в поле и на скорости.

Все это мы узнали далеко не сегодня.

Сегодня по праву принадлежит победителям, пусть они и такие разные.

Германия удивила, прежде всего, тем, как легко влезла в безудержный атакующий баскетбол с самими американцами. У немцев одна из самых глубоких и талантливых команд на турнире, но до чего же здорово они воплотили идеи Херберта, который словно руками наводил их на любую брешь в стене.

Тайс, Фойгтманн и Тиманн уничтожали маленьких после разменов, братья Вагнеры были везде – и растягивали оборону, и врывались внутрь при малейшей возможности, Деннис Шредер полностью переключился на помощь партнерам и взвалил всю конструкцию на себя только в последние минуты, Андреас Обст выступил неподражаемо – и как снайпер, и как организатор. Немецкая ротация сократилась до восьми игроков, но так, что каждый из присутствующих если и пропускал через себя, то отвечал на другой половине.

У Германии самая гармоничная атака в Европе, но все же вот так взять и противопоставить ее сборной с куда более высоким звездным потенциалом, довериться Обсту в противовес Эдвардсу, положиться на трезвость Шредера, когда есть Халибертон, разглядеть доминирующего центрового в Даниэле Тайсе, когда американские «большие» уходят из-под щита?

США потребовалось время, чтобы найти свой оптимальный состав. Германия разогрелась с самого начала, потому что сыгрывала этот состав уже давно .

Сербия показала, что идеи Светислава Пешича не так уж устарели, как это представлялось еще две недели назад. Токсичный коуч не любит звезд, не уважает тех, кто не выкладывается в защите, не говорит по-английски и терпеть не может НБА, но в данном случае получил идеальную для себя команду – где главная звезда совершенно не смущается оттого, что его оставляют на скамейку в плохой день.

Сербы остановили канадцев на своей половине – не дали им разбежаться, приставили доставучих маленьких под прикрытием Милутинова к Гилджесу-Александеру, закрыли зону и давали свободу тем, в кого не стоило верить (как, например, мазавшему под кольцом Дорту). Им удалось сломать Канаду еще в первой половине, когда посыпались фолы и стало тяжело.

Пешич по-прежнему не щадит никого – формально вторая звезда его команды Марко Гудурич проводит 12 минут, старина Давидовац все еще ценен, потому что дает больше энергии, чем вся Канада, Алекса Аврамович извиняется за глупые решения на чужой половине пахотой на своей… Сербия смела более талантливого оппонента прежде всего настроем, дисциплиной и эмоциями, показывающими, что для нее чемпионат мира – это более значимый турнир.

Канада по-настоящему и не включалась так, как Дорт с Бруксом нам обещали.

Этот чемпионат мира начинался как соревнование, лишенное звезд, и в итоге так и не явил супергероев: Шэй Гилджес-Александер не вытянул Канаду один, Энтони Эдвардс дрогнул в решающий момент , Лука Дончич запомнился истерикой.

Зато в финале мы получили две сборные, которые в наибольшей степени напоминают клубные команды – по организации игры, баскетбольному интеллекту и сбалансированности. Две сборные, сумевшие встроить своих звезд наиболее органично и создать из их партнеров намного большее, чем просто окружение. Две сборные, где сумма слагаемых гораздо больше, чем их индивидуальный талант. И вот такие победы, как сегодня, только подчеркивают, насколько же это круче.

Фото: Gettyimages.ru/Yong Teck Lim; Wu Zhuang/XinHua, IMAGO/Tilo Wiedensohler/Global Look Press