Инсайдер Джован Буха: «Джей Джей Редик является небольшим фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера «Лейкерс»

Редик считается основным претендентом на пост главного тренера «Лейкерс».

«Я все еще считаю, что является небольшим фаворитом среди кандидатов, хотя, опять же, это всегда может измениться в процессе собеседований.

Возможно, кто-то действительно произведет впечатление на « » и отберет у него это звание, но сейчас я считаю, что Редик немного впереди остальных кандидатов», – сказал инсайдер The Athketic Джован Буха.