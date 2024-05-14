Инсайдер Джован Буха: «Джей Джей Редик является небольшим фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера «Лейкерс»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Баскетбол

Редик считается основным претендентом на пост главного тренера «Лейкерс».

«Я все еще считаю, что Джей Джей Редик является небольшим фаворитом среди кандидатов, хотя, опять же, это всегда может измениться в процессе собеседований.

Возможно, кто-то действительно произведет впечатление на «Лейкерс» и отберет у него это звание, но сейчас я считаю, что Редик немного впереди остальных кандидатов», – сказал инсайдер The Athketic Джован Буха.

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2 комментария
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Красава мужик, вовремя решил прибухнуть с Леброном и теперь стал фаворитом на пост ГТ ЛАЛ
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Назначьте уже Леброна играющим тренером
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