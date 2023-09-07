Денис Романцов – о Светиславе Пешиче.

В тренеры он попал от безысходности.

В молодости получил экономическое образование и, наигравшись, стал директором по маркетингу «Босны» из Сараево. Привлек двух спонсоров (обоих из родного города) – производителя шин Tigar и кондитерскую компанию Prvi Maj. Президент «Босны» Ферид Бешлагич оценил это и назначил Пешича генеральным директором.

Команда играла так себе. Главный тренер Богдан Таневич ушел в сборную, а с его помощником Драшко Продановичем «Босна» стала лишь седьмой в сезоне-1981/82 и следующий начала с шести поражений. В конце октября 1982-го Бешлагич принял отставку Продановича и попросил Пешича скорее найти замену.

Перед следующим матчем – против «Кварнера» из Риеки – президент узнал, что тренер не найден, и объявил Пешичу: «Тогда тренируй сам».

В следующие 40 лет тренер Пешич выиграл все, о чем можно мечтать вне НБА, кроме олимпийского золота

Главной наградой за успехи, как и утешением после неудач, он считает возвращение на родную улицу Новосадскую в Пироте – сербском городе, который к Софии втрое ближе, чем к Белграду.

В пятидесятые там собирались вечерами всем двором: делились новостями, травили байки и обсуждали увиденные фильмы. Однажды Пешич пересказывал кино с Гарри Белафонте, упорно называя его Кари – и заработал прозвище, которое с ним и спустя 65 лет.

В Пироте его отец работал сапожником, а мать – швеей, и Светислав со старшим братом Предрагом были самыми нарядными во дворе. Правда, кроме фамилии и роскошных бархатных брюк, у братьев было мало общего: Предраг, например, болел за «Партизан», а Светислав – за «Црвену Звезду».

К тому же в футболе Кари вызвался быть вратарем. Это отличало его не только от брата, но и от большинства пацанов, которым нравилось атаковать и забивать. Те пацаны сталкивались с дикой конкуренцией, а Пешича тренер Микан Станкович ставил без раздумий – попробуй найди других вратарей-добровольцев.

Но в последний день детского чемпионата в Лесковаце футбольная карьера Пешича закончилась – на последней минуте, при счете 2:2, он пропустил из-за тумана легкий мяч, вся его команда плакала, и Кари переключился на гандбол, который в пятидесятые был популярнее баскетбола.

Все изменилось после серебра Югославии на Евробаскете-1961: сосед Пешича Пера Стаменкович повесил корзину на дереве у дома, а главный баскетбольный энтузиаст Пирота Звонимир Минчич, часто заходивший на Новосадскую к сестре, позвал Кари в свою команду.

В 1967-м они выиграли чемпионат Сербии и претендовали на выход в Первую лигу Югославии, но в квалификационном турниром уступили «Младе Босне». Зато Пешича признали лучшим игроком, и тренер Бранислав Раячич увлек его в «Партизан», убедив: оттуда проще попасть в сборную.

В Белграде Кари сразу нарвался на гнев Раячича: «Почему ты опоздал на тренировку?! Трамваи ходят с четырех утра!» Попав в не самую дружелюбную среду, Пешич страдал от одиночества и в ближайшие выходные поехал на автобусе в Пирот.

Было 28 августа 1968-го, его 19-й день рождения, и дома он застал то, чего так не хватало, – семейное застолье. «Я больше не могу жить в Белграде, мне там одиноко», – сказал Кари и растрогал отца Сретена. Раньше тот часто бывал вне дома и не хотел теперь расставаться с сыном.

«Оставайся. Найдем тебе работу. Будешь поигрывать в баскетбол», – сказал Сретен, но его жена Душанка разработала менее сентиментальный план: «Давай одежду – постираю. А ты, Сретен, купи ему билет на 6:45. Завтра, Свето, ты вернешься туда, откуда приехал».

Выигрывая потом чемпионаты мира и Европы, Пешич всегда задумывался – что с ним было бы, если бы мама не отправила тогда в Белград.

Пешич – первый югославский баскетболист, сменивший клуб за деньги

В «Партизане» Пешичу доверяли носить сумки за старшими, но с игровым временем было неважно. В начале сезона-1970/71 Кари заподозрил, что тренер Радован Радович больше доверяет коренным белградцам, и, не выйдя в стартовой пятерке против ОКК, отказался менять во время игры Горана Латифича.

Пешича все-таки вытолкали на площадку, но «Партизан» уступил, и опекавший команду тренер сборной Ранко Жеравица, еще недавно включавший Кари в число 24 кандидатов на участие в ЧМ-1970, объявил: «Больше ты здесь не сыграешь».

Пешич и правда не появлялся до конца чемпионата, а «Партизан» стал десятым и рухнул в переходный турнир. В решающем матче за место в Первой лиге проигрывали после первой половины «Слободе», и Жеравица наконец амнистировал Пешича, а тот помог победить с преимуществом в 40 очков.

Дальше 24-летний тренер сараевской «Босны» Богдан Таневич, нуждавшийся в плеймейкере, попросил Пешича на сезон. «Забирайте, – ответил Жеравица. – С ним мы не вылетим, но и первыми не станем».

На финише сезона-1971/72 «Босна» билась за место в Первой лиге с «Железничаром», и 26 очков Пешича обеспечили команде Таневича победу – 65:59.

Как лучший игрок матча Кари получил от «Радио Сараево» швейцарские часы Darwil и сразу надел их, но оказался в толпе ликующих людей и не заметил, как остался без приза.

Пешич расстроился – те часы снились ему и много лет спустя. Но в остальном командировка в Сараево получилась грандиозной: в том же сезоне он встретил любовь всей жизни – баскетболистку «Железничара» Веру Блажевич.

«Когда аренда закончилась, я мечтал вернуться в «Босну», но Жеравица не отпускал, – вспоминал Пешич. – Накануне последнего дня переходов Ранко сказал: «Если к завтрашнему вечеру принесут 10 тысяч марок – отпустим. Но не верю, что принесут».

В 1972-м за 10 тысяч можно было купить три «Фольксвагена». Шансы на переход казались минимальными, но директор «Босны» Трипко Аджич все же привез гору наличных: «Тут доллары и марки. Всего наберется 9 тысяч. Больше у нас нет».

Представитель «Партизана» Джордже Чолович напомнил: «Ранко сказал – 10 тысяч». Тогда Аджич достал из кармана недостающие деньги, и я побежал в офис федерации – до закрытия трансферного окна оставалось 15 минут.

Там меня встретила секретарь Соня Младенович: «Бедный, совсем запыхался. Я знала, что они договорятся, и ждала тебя».

Так я стал первым югославским баскетболистом, сменившим клуб за деньги».

В сезоне-1983/84 Пешич стал отцом двоих детей и тренером двух команд

В 1976-м Пешич взлетел с «Босной» на третье место. Через год команда Таневича поделила первое место с «Югопластикой», но уступила ей в золотом матче 96:98 – и ту игру, и предыдущие Кари смотрел по телевизору: сезон-1976/77 он провел на армейской службе в хорватской Пуле.

Там он едва не стал тренером. Январским утром 1977-го его разбудил сержант: «Вставай! Тебя срочно вызывают». Пешич испугался: месяц назад у него родился сын – не с ним ли что-то? Но потом увидел президента «Пулы» Марио Шкандуло и успокоился: нет, тут что-то другое.

«Мы и не знали, что у нас тут звезда баскетбола», – сказал при встрече полковник Ребац и передал слово Шкандуло: «Вчера вечером, после игры «Риека» – «Партизан», я ужинал с Ранко Жеравицей и сказал, что ищу тренера, а он ответил: «Тренер в 5 км отсюда. Он еще играет, но попытайтесь убедить его».

В 27 лет Пешич еще не наигрался, но с благодарностью принял недельный отпуск – для консультаций с семьей. Хорватам Кари отказал, а в следующем сезоне обыграл с «Босной» «Партизан» Жеравицы в матче за первое место (после поражения от него же в финале Кубка Корача).

Дальше Жеравица возглавил «Пулу», а Пешич задумался о завершении карьеры – колено беспокоило со времен тренировок с «Партизаном» на бетоне. Из-за травмы Кари сыграл в Кубке чемпионов-1978/79 всего-ничего, но в финале «Босна» все равно обыграла «Варезе» (96:93) – благодаря Вараичу (45 очков) и Делибашичу (30).

Спустя три с половиной года Пешич вынужденно возглавил «Босну» и быстро сориентировался в новой профессии – благодаря игровому чутью и опытному помощнику Ибро Крехичу. Уже через полгода после назначения гендиректора главным тренером «Босна» билась в финале с «Шибеником» Дражена Петровича.

Играли до двух побед, и в конце третьего матча команда Пешича вела 82:81. На последней секунде Петрович промахнулся, и судья Матиевич закончил игру, но потом передумал и назначил два штрафных за фол на Дражене. Тот реализовал оба, но «Босна» опротестовала поражение и добилась переигровки в Нови-Саде.

«Шибеник» играть отказался, и золото отдали «Босне». Пешич вернул команду в Кубок чемпионов и обыграл там «Барсу» – c Сан Эпифанио, Солособалем, Сибилио и другими звездами. Сараево готовился к Олимпиаде-1984, так что игра прошла в пригороде, Илидже.

Директор местного дворца спорта Драган Буха после игры подбежал к Пешичу, очищавшему машину от снега: «Кари, поздравляю!» – «Спасибо. Ты уже поздравлял меня». – «Да нет… Звонили из Кошевской больницы. У тебя родилась дочь».

В сезоне-1983/84 Пешич стал отцом двоих детей и тренером двух команд.

Когда же дела идут слишком хорошо, Пешич придумывает проблему, чтобы встряхнуть игроков

Бранислав Раячич, который вытащил Кари из Пирота в Белград, предложил ему заменить в юношеской сборной Русмира Халиловича, ушедшего в «Эфес Пилсен».

С помощью тех же спонсоров, которых привел в «Босну», Пешич собрал Тони Кукоча и других югославских талантов в Горном доме над Пиротом, на высоте 1100 метров над уровнем моря.

Друзья Кари из компании Tigar построили там открытую площадку, окруженную километрами густого леса. «Хватит на сегодня – теперь можете идти куда хотите», – так неплохо шутил Пешич после тренировок. Владе Дивац потом признался, что именно над Пиротом узнал, что такое настоящая профессиональная работа.

«Я почувствовал новаторский дух Пешича при подготовке к чемпионату Европы U16 в Болгарии, – говорил Дивац. – Он не боялся рискованных шагов, которые на первых взгляд казались нелогичными, и остроумно общался с нами даже в стрессовых ситуациях.

Он требовал от нас всегда быть в хорошем физической форме, чтобы защититься от травм. Если кто-то нарушает его правила, Пешич бывает резок, но так он сохраняет команду командой. Когда же дела идут слишком хорошо, он придумывает, раздувает какую-то проблему, чтобы встряхнуть игроков, не дать расслабиться».

После двух побед на чемпионатах Европы (U16 и U18) Югославия впервые выиграла ЧМ U19 – в итальянском Бормио, на высоте 1200 метров над уровнем моря.

Перед турниром из-за наводнений и оползней там погибли десятки людей, поэтому трибуны на матчах были почти пусты. Но после после победы югославов над США 110:95 журналист Gazzetta dello Sport Энрико Кампанья назвал команду Пешича «белыми Гарлем Глобтроттерс», и на ее матчи потянулись болельщики.

Завершив групповой этап победой над Пуэрто-Рико (139:100), югославские игроки посвятили выходной прыжкам на батутах, и свингмен Небойша Илич повредил лодыжку. Не настолько серьезно, чтобы пропустить полуфинал, но Пешич все равно его не выпустил – в наказание за безответственность.

Зато в финале против Америки Илич стал одним из лучших и набрал 14 очков. Сегодня он в качестве менеджера помогает Кари в сборной Сербии.

«В Бормио Пешич дважды обыграл чрезвычайно сильную американскую команду тренера Ларри Брауна, – напомнил генсек ФИБА (1976 – 2002) Борислав Станкович. – Все хвалили игру Югославии, кроме итальянцев – они завистливо говорили, что это не баскетбол, а Куккозия: из-за акцента на трехочковых Тони Кукоча.

Этот термин придумал журналист Альдо Джордани. Итальянцам нравились наработанные комбинации с обилием шаблонов, а команда Пешича играла свободно и энергично. Светислав адаптировал тактику к талантам игроков».

Немецкие баскетболисты отказывались играть за сборную, а потом не верили, что стали с Пешичем чемпионами Европы

Сразу после триумфа в Бормио чиновник ФИБА Радомир Шапер намекнул Пешичу: шансов возглавить первую сборную Югославии нет и лучше принять предложение из Германии. Легко сказать! Жена Пешича занималась электрификацией Косово в компании «Энергоинвест» и не хотела ни в какую Германию.

Предложила: «Поезжай один на год-другой, а там посмотрим». Кари и слышать об этом не хотел: если ехать, то вместе. Вера согласилась, что выучить немецкий не будет лишним, и договорилась на работе о двухлетнем отпуске.

Они полетели в Дюссельдорф с пересадкой в Загребе, еще не подозревая, что Германия станет им вторым домом, а Сараево – их дом на протяжении 16 лет – изменится до неузнаваемости.

«Я уезжал из Сараево, которое, как и наша сборная в Бормио, было Югославией в миниатюре, – вспоминал Пешич в автобиографии. – Разные люди жили в гармонии, вместе отмечали праздники, смеялись над одними шутками, говорили на одном языке.

Уезжая из Сараево, я понятия не имел, что, вернувшись однажды, не узнаю ни город, ни его жителей, ни здания, ни улицу, на которой нервничал перед первым свиданием с Верой».

В ФРГ Пешича нервировало отношение немецких баскетболистов к сборной. Они не хотели ехать летом в команду, которая никогда ничего не выигрывает, да и еще к тренеру, известному дикими нагрузками.

Кари получил от федерации Опель Омега и объездил всю Западную Германию, изучая в дороге немецкий с менеджером сборной Юргеном Молитором. Он надеялся пообщаться с каждым кандидатом, но один из главных молодых талантов Хеннинг Харниш, увидев Пешича, просто убежал.

На первый сбор прибыла лишь половина вызванных, но постепенно, переговорами и результатами (скажем, бронзой Универсиады-1991 в Дуйсбурге), Кари привлек на свою сторону всех лучших. Даже форварда «Индианы» Детлефа Шремпфа, которого Пешич заманил на Олимпиаду-1992 с помощью теннисиста Бориса Беккера.

В итоге в квалификации немцы опередили Хорватию с Грецией, а на Олимпиаде стали седьмыми, обыграв сборную Испании 83:74.

«Во время Игр началась война в Боснии, – вспоминал Пешич. – В какой-то момент мое мнение о происходящем интересовало прессу больше, чем игра сборной Германии. После нашей сенсационной победы над хозяевами немецкий журналист Дитер Куртен спросил:

– Пешич, откуда вы?

– Из Югославии.

– Но такой страны больше нет.

– Может быть, для вас. Для меня Югославия будет существовать всегда».

Дочь Пешича Ивана вспоминала, что в их немецком доме жило до двадцати беженцев. В это же время Кари готовил сборную к домашнему Евробаскету-1993.

Из-за обязательств перед спонсорами баскетбольные чиновники настаивали на приглашении бывшего центрового «Филадельфии» Кристиана Вельпа, но он хотел приехать за три дня до старта турнира, что не устраивало Пешича: «Окей, может чуть задержаться, но не настолько же – он просто не впишется в команду».

Босс немецкого баскетбола Манфред Штроер попросил тренера все же подумать об особых условиях для Вельпа, и Пешич обратился к капитану сборной Ханси Гнаду: «Вы знаете, что я не люблю такие вольности. Но это ваша сборная, а я в ней только гость. Пусть команда, а не президент решит, будет ли играть Кристиан».

Посовещавшись с игроками, Ханси ответил: «Нам нужен Вельп. Мы смиримся с тем, что он приедет позже». Германия начала Евробаскет с поражения от Эстонии, а потом выиграла пять матчей подряд, а победу над Россией на последних секундах финала принес Вельп, признанный MVP турнира.

В тот день, 4 июля 1993-го, Пешич в шестой раз вошел в чемпионскую раздевалку своей команды (два титула с «Босной» и три – с югославскими юниорами), но впервые увидел такую картину – игроки смотрели друг на друга, будто не верили в случившееся.

Защитник Штефан Бек на всякий случай уточнил у Пешича: «Тренер, мы что, правда стали чемпионами Европы?»

Вместо чемпиона Италии-1991 Пешич принял команду, которая в 1991-м только родилась

Дальше Пешич собирался в итальянскую «Казерту». Ее босс Джанкарло Сарти обещал деньги, которые Кари и не мечтал заработать в баскетболе, но генменеджер берлинской «Альбы» Марко Бальди узнал об этом и вовремя подсуетился.

Вместо чемпиона Италии-1991 Пешич принял команду, которая в 1991-м только родилась. Сказались нежелание перевозить семью в другую страну и мечта построить нечто небывалое в самом интригующем европейском городе 90-х.

На первой встрече Пешич пообещал Бальди и президенту «Альбы» Дитеру Хайерту выиграть все немецкие титулы и переключиться на еврокубки, но получилось наоборот.

В Бундеслиге все еще устойчиво царил леверкузенский «Байер». «Альба» дважды стала второй, а в 1995-м сошлась в финале Кубок Корача с миланским «Стефанелем» Богдана Таневича.

После ничьей в Италии (87:87) президент Хайерт сомневался, стоит ли принять предложение мэра Берлина и провести ответный матч не в привычном маленьком дворце «Макс Шмелинг», а в огромном «Дойчландхалле». Но Пешич ответил: «Если хотим стать большим клубом – надо играть в большом зале».

Хайерт все равно не верил, что трибуны заполнятся, но 10 тысяч билетов раскупили за три часа, а «Альба» победила 85:79 за счет вдохновенной игры проверенных бойцов Пешича – Тео Алибеговича (победителя ЧМ-1987 U17) и Хенрика Редля (чемпиона Европы-1993).

Редль был капитаном «Альбы» и помогал Пешичу развивать молодых баскетболистов, на которых клуб делал особую ставку – например, поддерживал, сына главного тренера Марко, которого Кари критиковал больше всех.

После четырех чемпионств с «Альбой» Кари настроился на смену обстановки, но не дождался интересного предложения и улетел в Америку – исследовать атакующую философию «Сакраменто», чей баскетбол казался Пешичу самым захватывающим и новаторским (пусть и не лучшим) в мире.

Встретив Кари в аэропорту Сан-Франциско, центровой «Кингс» Владе Дивац с иронией сообщил, что подходящей гостиницы для тренера такого масштаба в Сакраменто нет и поселил Пешича у себя.

Кари много общался с тренером «Сакраменто» Риком Адельманом и особенно с его помощником Питом Кэриллом, отвечавшим за нападение, а заодно познакомился с форвардом «Кингс» Предрагом Стояковичем, который в 16 лет покинул Сербию, а после Сиднея-2000 отказался играть за сборную, недовольный ролью в команде.

Несколько вечером подряд Пешич наслаждался угощениями матери Предрага Бранки, играл в карты с его отцом Миодрагом, а потом они вместе смотрели сербские комедии – и, когда во время американских каникул Кари получил предложение возглавить сборную, Стояковичи ликовали.

Покидая Америку, Пешич написал Предрагу: «Я бы хотел, чтобы атмосфера в сборной была такой же, как в твоей семье. Команде нужен такой игрок и человек, как ты, и для меня будет честью, если ты вернешься благодаря мне. У меня ты получишь роль, которой тебе не хватало в сборной раньше».

В 2002-м Пешич изменил своей философии и выиграл чемпионат мира

В Европе Пешич посетил других сербских звезд. Понял, что после шестого места на Олимпиаде Ребрача с Джорджевичем в сборную не вернутся, а от Бодироги услышал: «Если собираетесь в Афины, чтобы уговаривать меня играть за сборную – не тратьте время. Я и так всегда готов. Лучше пообщайтесь с остальными игроками».

Тогда Пешич понял – вот это настоящий капитан. В победном финале Евробаскета-2001 Бодирога набрал 18 очков, а Стоякович стал MVP турнира.

«Перед тем турниром многие в Югославии говорили про меня: «Посмотрим, на что способен этот немецкий тренер», – вспоминал Пешич. – Но триумф в Стамбуле все изменил: стало легче строить большие планы на ЧМ-2002 в Индианаполисе.

Я понимал, что путь к золоту лежит через игру с США, и выбрал позиционную тактику, которая противоречила моей философии и не нравилась некоторым нашим игрокам, но могла принести нам победу.

После одной из тренировок я случайно услышал разговоры ребят. Они резались в карты, смеялись, но кто-то заговорил всерьез: «Он не может так играть. Слишком осторожный баскетбол». – «Мы играем в карты, а не анализируем Кари, – парировал Стоякович. – Нам лучше следовать его идеям, если собираемся за золотом».

После поражений от Испании с Пуэрто-Рико мы встретились с США уже в четвертьфинале. Американцы нервничали без мяча, поэтому я требовал от игроков: не спешите в контратаки, удерживайте мяч как можно дольше.

В итоге Владе Дивац стал лучшим в защите и нападении, а Милан Гурович сковал Реджи Миллера. Милан еще не разминке сказал мне: «Коуч, я вижу, как они готовятся. Мы их уничтожим».

После победы над США Югославия встретилась в полуфинале с Новой Зеландией и проиграла первую половину 39:48. В раздевалке Пешич прикрикнул на Диваца с Бодирогой, а потом переключился на жующего банан комбофорварда «Сиэтла» Владимира Радмановича.

«Немедленно прекрати!» – потребовал тренер. Но Радманович продолжил жевать, и Пешич убрал его из команды. Также он ограничил игровое время одной из звезд Евробаскета-2001 Предрага Дробняка в пользу Деяна Котуровича, и тот набрал 18 очков, затащив Югославию в финал, а там сделал 9 подборов.

«Я переехал в Мюнхен и стал замом генсека ФИБА Уильяма Джонса через год после Мехико-1968, где мы впервые добыли олимпийскую медаль, – вспоминал Борислав Станкович. – И вот, после невообразимого подвига команды Пешича в Индианаполисе-2002, я последний раз вручал медали как глава ФИБА.

Когда мы расцеловались, я сказал Пешичу: «Спасибо, что отправил меня на пенсию таким образом».

Назавтра сборную встречали в Белграде больше ста тысяч человек, но Пешич недолго наслаждался победой – уже через два дня улетел с Бодирогой на сбор «Барселоны» в Андорру.

С Пешичем «Барса» сделала первый требл в истории

За полгода до ЧМ в Индианаполисе агент Артуро Ортега сообщил, что перед домашним Финала четырех «Барса» хочет заменить Аито Ренесеса на Пешича, а не на Мессину, как тогда писали. Кари заинтересовался, но через три месяца позвонил другой агент – Раде Филиппович.

«Он сказал, что создается совершенно новый ЦСКА, и им интересен я, – вспоминал Пешич. – Вскоре в Берлин прилетели на частном самолете президент ЦСКА Сергей Кущенко и генеральный менеджер Вера Вакуленко, которая сделала для московского клуба много хорошего.

Они приготовили для меня трехлетний контракт – такой высокой зарплаты мне не предлагали ни до, ни после. На встрече была и моя жена. Ее приятно удивило, насколько профессиональны люди из ЦСКА.

Я долго размышлял, но в июне 2002-го выбрал «Барсу». Она ни разу не становилась лучшей в Европе, и меня интриговал шанс исправить это».

Пешич пригласил из «Олимпиакоса» немецкого центрового Патрика Фемерлинка, с которым выиграл два чемпионата Германии, а из «Панатинаикоса» – Бодирогу, но с Деяном возникла проблема.

В Афинах он зарабатывал на уровне основного игрока футбольной «Барселоны», а, по клубным правилам, баскетболисты не могли получать больше футболистов. Но с учетом домашнего Финала четырех босс «Барсы» Жоан Гаспар добился для Деяна исключения из правил, а тот помог заманить бигмена «Фортитудо» Грегора Фучку.

Та «Барса» обходилась без американцев и напоминала этим Пешичу золотую «Босну» конца 70-х. После победы над ЦСКА в полуфинале Евролиги-2002/03 Кари предложил своим лидерам – Бодироге с Фучкой – выпить кофе в ресторане отеля Abba Garden.

– Как себя чувствуете перед финалом? Я могу на вас положиться?

– Я готов на сто процентов! – выпалил Фучка.

Бодирога знал Пешича получше, поэтому уточнил:

– Опять провоцируете?

– Нет! Напоминаю про финал Кубка Корача-1995 в Берлине. Ваш «Стефанель» считался фаворитом, но победила моя «Альба». Хочу понять: вы достаточно повзрослели, чтобы победить в новом финале?

Вечером «Барса» обыграла «Бенеттон» Мессины 76:65, и почти половину очков у победителя набрали Фучка с Бодирогой.

С Пешичем «Барса» сделала первый требл в истории, но в следующем году – после еще одного чемпионства – Кари покинул клуб из-за увольнения генменеджера Антонио Масейраса и вывел из кризиса римскую «Лоттоматику», которая до него проигрывала матч за матчем, а с ним – достигла итальянского полуфинала.

Впервые Пешич пережил увольнение в московском «Динамо»

Летом 2006-го – после прощания с Римом из-за финансовых проблем босса «Лоттоматики» Клаудио Тоти – агент Артуро Ортега настаивал: «Ты тренер для Евролиги». Но Кари выбрал скромную Жирону – там жило много беженцев из Сараево, а друг Пешича Жозеп Амат затевал амбициозный баскетбольный проект. Кари загорелся идеей снова построить нечто новое и увлек этим экс-генменеджера «Барсы» Масейраса, 35-летнего Фучку и 21-летнего Марка Газоля, который за год работы с Пешичем прокачался настолько, что вскоре стал основным центровым «Мемфиса».

Кари выиграл с «Жироной» Еврокубок ФИБА, но из-за экономического кризиса клуб ослаб, и Пешич принял московское «Динамо», где благодаря мощной игре Генри Домерканта, Трэвиса Хансена, Сергея Быкова и Антониоса Фоциса начал с победы над ЦСКА.

«В тот момент люди в клубе решили, что теперь мы станем чемпионами, – вспоминал Пешич в автобиографии. – Я ответил, что ЦСКА все еще сильнее, и услышал: «Тогда давай заменим некоторых игроков на более сильных. Деньги у нас есть».

Я объяснил, что посреди сезона трудно привлечь топовых баскетболистов и хочу дальше развивать тех, кто есть, но руководители «Динамо» настаивали: чемпионство нужно уже в сезоне-2007/08.

Перед плей-офф меня пригласили на разговор президент Евгений Гомельский и директор Геннадий Дроздов: «Светислав, вы лучший тренер, которого мы когда-либо встречали, но эти ребята давят на нас сверху. Раз вы не верите, что мы можем стать чемпионами, нам придется нанять тренера, который верит.

Люди, которые дают деньги, требуют тренера-победителя и не видят причин, почему он не может взять титул уже сейчас».

Дальше Пешич поработал в «Црвене Звезде» с «Валенсией», а летом 2012-го снова взялся за сборную Германии, но вскоре Ули Хенесс попросил вывести из кризиса «Баварию». Уже в следующем сезоне Кари выиграл с ней Бундеслигу, причем в разгар плей-офф президент Хенесс оказался в тюрьме.

«После чемпионства баскетболистов мы, футболисты «Баварии», взяли на ЧМ-2014 майки с изображением Пешича, и они принесли нам удачу, – говорил Бастиан Швайнштайгер. – Мы стали чемпионами мира».

На команду Пешича приходили не только футболисты «Баварии», но и их тренер Гвардиола.

«Мы часто обменивались опытом, – вспоминал Кари, – и Пеп как-то сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково. Ключ к успеху в том, чтобы нажимать на нужную клавишу, как на пианино».

После «Баварии» Пеп отправился в «Ман Сити», а Кари – на каникулы, которые в феврале 2018-го прервал президент «Барсы» Жозеп Бартомеу. Его баскетбольная команда не брала трофеев с 2014-го, а в Евролиге плелась предпоследней.

Пешич стабилизировал ситуацию и дважды взял Кубок Испании, оба раза обыграв в финале «Реал», но поражения от «Басконии» в решающем матче чемпионата-2019/2020, Бартомеу предложил Кари переключиться в «Барсе» на работу с юниорами.

Пешич отказался и заявил, что в нем еще много тренерской страсти. Осенью 2021-го он возглавил сборную Сербии и после провала на Евробаскете – уже без Йокича с Мицичем – вывел команду в топ-4 ЧМ-2023. И столкнулся с новыми испытаниями.

Его форвард Бориша Симанич в игре с Южным Суданом получил удар локтем при борьбе под кольцом и накануне четвертьфинала с Литвой лишился почки.

«Все произошедшее стало для нас катастрофой. Мы могли потерять Боришу, но, к счастью, с нами очень опытный врач Радованович – не знаю, чем бы все закончилось без него. Держись, Бориша!» – сказал Пешич со слезами на глазах.

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Фото: Gettyimages.ru/Lennart Preiss / Freier Fotograf, Gerd Scheewel / Staff, Andreas Rentz / Staff, Marcus Brandt / Staff, Joern Pollex / Staff, Daniel Kopatsch / Freier Fotograf, Sebastian Widmann / Freier Fotograf, Matthias Kern / Freier Fotograf, Alexander Hassenstein / Staff, Yong Teck Lim / Staff