Реджи Миллер о появлении Леброна Джеймса на матче «Кавальерс»: «Он из Акрона. Парень не может просто прийти и посмотреть игру плей-офф?»

Реджи Миллер высказался о появлении Леброна Джеймса на матче в Кливленде.

«Он из Акрона. Он выиграл чемпионский титул для «Кавальерс». Парень не может просто прийти и посмотреть игру плей-офф?

Я не вижу в этом никакого скрытого смысла. Абсолютно никакого. Он из Акрона. Он родился в этом городе. Я уверен, что у него остался там дом», – сказал бывший игрок в Dan Patrick Show.

Звездный форвард « » посетил 4-й матч серии плей-офф « » – «Бостон» (102:109, 1-3) в качестве зрителя.