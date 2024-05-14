Реджи Миллер о появлении Леброна Джеймса на матче «Кавальерс»: «Он из Акрона. Парень не может просто прийти и посмотреть игру плей-офф?»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Реджи Миллер НБА плей-офф Баскетбол

Реджи Миллер высказался о появлении Леброна Джеймса на матче в Кливленде.

«Он из Акрона. Он выиграл чемпионский титул для «Кавальерс». Парень не может просто прийти и посмотреть игру плей-офф?

Я не вижу в этом никакого скрытого смысла. Абсолютно никакого. Он из Акрона. Он родился в этом городе. Я уверен, что у него остался там дом», – сказал бывший игрок НБА в Dan Patrick Show.

Звездный форвард «Лейкерс» посетил 4-й матч серии плей-офф «Кливленд» – «Бостон» (102:109, 1-3) в качестве зрителя.

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1 комментарий
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Так он там не живёт давно. Как минимум он из другого города прилетел на эту игру. Так что просто так, случайно заскочить, да, не мог
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