Монти Уильямс: «Эгоистично думать, что у «Санз» есть право на победу»

Главный тренер «Финикса» рассказал о том, как справился с поражением от в финале НБА-2021 со счетом 2-4.

В нынешнем сезоне специалист привел команду к рекордным для нее показателям в регулярном чемпионате (64-18) и был признан лучшим тренером лиги.

«Я был таким эгоистичным, когда думал об этом. Чувствовал, что мы заслужили победу. Должно быть, Господь просто провел меня через этот процесс: «Посмотри на все, что произошло. С вашей стороны эгоистично думать, что у вас есть право на победу. Вы должны быть благодарны за все, что произошло в «Финиксе». Игроки, которых вы тренируете, люди, с которыми вы познакомились, деньги, которые вы зарабатываете. И спустя короткий период времени вы, ребята, в финале НБА. Ты шутишь?»

Я действительно не мог этого понять, пока не вернулся домой, и все вроде бы утряслось. Наш дом за городом, поэтому у меня было много времени подумать и помолиться. Я стал намного больше осознавать свое лицемерие. И вот я снова здесь, со всей этой репутацией и внутренним чувством, что чего-то заслуживаю. Мне потребовалось около недели или двух, чтобы понять: «Чувак, я должен быть намного более благодарным, чем я есть сейчас», – сказал Уильямс.

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