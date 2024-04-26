Джош Харт: «Хотел, чтобы «Филадельфия» выбрала меня на драфте»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джош Харт Баскетбол

Джош Харт хотел, чтобы «Филадельфия» выбрала его на драфте 2017 года.

Форвард «Никс» признался об этом в интервью The New York Post.

«Да, я хотел попасть в «Филадельфию». Они выбирали под 25-м номером и взяли игрока на будущее, какого-то европейца, имя которого я не смогу произнести.

Но да, я хотел попасть в эту команду. Она находилась прямо по улице. Но, к сожалению, им захотелось взять игрока на будущее. Я очень расстроился, что меня не выбрали под 25-м номером», – рассказал Харт.

Харт был выбран «Ютой» под 30-м номером на драфте 2017 года. «Сиксерс» выбрали латвийского центрового Анжея Пасечника под 25-м номером.

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3 комментария
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по сути выбран был Лейкерс
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Глубокий драфт получился. Ниже 20ого пика была выбрана очень крепкая 5ка: Деррик Уайт, Харт, Диллон Брукс, Ануноби, Джарет Аллен, а также Хартенштайн и Кузьма. Как говорится, Споэльстра такую ротацию вывел бы в финал конфы на изи.
Ну и Фила прошляпила этот драфт, а точнее проспекта (остаюсь при мнении, что Фульц мог вырасти в крепкую звезду, если бы его проблемами с плечом занялись бы всерьез), и следующий, выменяв земляка Бриджеса на Заира Смита
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Пасечник в Эндесе за Паленсию бегает)
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