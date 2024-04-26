Джош Харт: «Хотел, чтобы «Филадельфия» выбрала меня на драфте»

Джош Харт хотел, чтобы «Филадельфия» выбрала его на драфте 2017 года.

Форвард «Никс» признался об этом в интервью The New York Post.

«Да, я хотел попасть в «Филадельфию». Они выбирали под 25-м номером и взяли игрока на будущее, какого-то европейца, имя которого я не смогу произнести.

Но да, я хотел попасть в эту команду. Она находилась прямо по улице. Но, к сожалению, им захотелось взять игрока на будущее. Я очень расстроился, что меня не выбрали под 25-м номером», – рассказал Харт.

был выбран «Ютой» под 30-м номером на драфте 2017 года. «Сиксерс» выбрали латвийского центрового Анжея Пасечника под 25-м номером.