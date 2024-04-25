Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. «Панатинаикос» сыграет с «Маккаби», «Реал» примет «Басконию»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Баскония Реал Баскетбол

Сегодня состоятся два матча плей-офф Евролиги.

Греческий «Панатинаикос» постарается сравнять счет в серии с израильским «Маккаби». «Реал» примет «Басконию».

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

Панатинаикос Греция  –  Маккаби Тель-Авив Израиль
Дата проведения
25 апреля, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

«Маккаби» ведет в серии – 1-0.

Реал Испания  –  Баскония Испания
Дата проведения
25 апреля, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

«Реал» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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