Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. «Панатинаикос» сыграет с «Маккаби», «Реал» примет «Басконию»
Сегодня состоятся два матча плей-офф Евролиги.
Греческий «Панатинаикос» постарается сравнять счет в серии с израильским «Маккаби». «Реал» примет «Басконию».
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
«Маккаби» ведет в серии – 1-0.
- Дата проведения
- 25 апреля, 22.00, «ВиЗинк Центр»
«Реал» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.