Стефон Марбери: «Джейлен Брансон должен быть в числе претендентов на награду MVP»

Стефон Марбери считает Джейлена Брансона претендентом на награду MVP.

« должен быть в числе претендентов на награду MVP.

У него правильный склад ума, чтобы продвигать команду вперед. Он не только продвигает ее вперед, он играет правильно, и они побеждают. Он сплотил партнеров по команде вокруг себя в отсутствие Джулиуса Рэндла. Это уровень MVP.

«Никс» стали командой, за которую хочется играть. «Никс» – это моя команда. Я наблюдаю за ней с детства», – сказал бывший разыгрывающий « ».