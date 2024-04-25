Стефон Марбери: «Джейлен Брансон должен быть в числе претендентов на награду MVP»

Теги Нью-Йорк Стефон Марбери НБА НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Стефон Марбери считает Джейлена Брансона претендентом на награду MVP.

«Джейлен Брансон должен быть в числе претендентов на награду MVP.

У него правильный склад ума, чтобы продвигать команду вперед. Он не только продвигает ее вперед, он играет правильно, и они побеждают. Он сплотил партнеров по команде вокруг себя в отсутствие Джулиуса Рэндла. Это уровень MVP.

«Никс» стали командой, за которую хочется играть. «Никс» – это моя команда. Я наблюдаю за ней с детства», – сказал бывший разыгрывающий «Нью-Йорка».

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3 комментария
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В топ 5 должен быть, но все равно топ 3 неприкосновенен.
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Будет иронично, если МВП будет или в финале НБА окажется раньше Дончича.
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