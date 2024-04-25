Владимир Гомельский о начале работы на Okko: «Матч ТВ» себя обокрал»

Теги Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Матч ТВ Okko Баскетбол

Владимир Гомельский высказался о начале работы на платформе Okko.

«Матч ТВ» себя обокрал. Я делаю свою дело. Если кому-то не нравится, можете не смотреть.

Есть ли обида? Расскажу одну историю. Когда я вошел в зрелый возраст и начал понимать, наконец, чему отец учил меня всю жизнь и продолжает учить, то сделал для себя вывод: больше всего на свете я опасаюсь дураков. Они неуправляемые, их поступки нельзя предвидеть. И им самим неизвестно, что они могут сделать. Так я и живу.

После того, как в СМИ написали о моем отстранении на «Матч ТВ», у меня появилось четыре предложения о следующей работе и одно я принял. Не знаю, будут ли я жалеть о том, что принял только одно. Но пока так», — сказал известный спортивный комментатор.

Гомельский был отстранен от репортажей на «Матч ТВ» после письма от «Енисея». 10 апреля, комментируя матч «Парма» – «Енисей», Гомельский назвал игрока красноярской команды Дмитрия Сонько полуфабрикатом, который ничего не умеет.

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22 комментария
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Быть уволенным с Матч ТВ становится уже гарантом хорошего качества
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Дмитрий Сонько после письма и отстранения научился играть?
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Лиги чемпионов теперь нет, Гомельского тоже нет. Зачем теперь нужен матч тв вообще не понятно.
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Владимир переходите на AANBA или ВзялМяч лучше.
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Окко набирает хорошую команду)
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Лиги чемпионов теперь нет, Гомельского тоже нет. Зачем теперь нужен матч тв вообще не понятно.
смотреть старые гонконгские кунг-фу боевики
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Ответ icey_punk
Владимир переходите на AANBA или ВзялМяч лучше.
Со ВзялМяч - смешно) споры без цензуры Гомельского с Дубовицким в прямых эфирах ВзялМяч в моëм личном топе на этом канале
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Ответ Человек из футбола
возвращается к убогому Россия-2
Наконец-то, а то я уже соскучился по фильмам с Сигалом.
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И действительно, на Окко можно спокойно унижать игроков Евролиги. Ни одного нашего. Доминируйте Владимир Александрович!
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Успехов замечательному комментатору! Будет востребован и любим зрителями, как и прежде, никаких сомнений!
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Шикарное приобретение для окко, можно их только поздравить
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Лиги чемпионов теперь нет, Гомельского тоже нет. Зачем теперь нужен матч тв вообще не понятно.
возвращается к убогому Россия-2
+6
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+2
Эх, жалко нет Александра Яковлевича, с каким удовольствием слушал его репортажи.
+2
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Ответ Франк Небо
Быть уволенным с Матч ТВ становится уже гарантом хорошего качества
Всегда было
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Увольнение с матч тв это уже как статус иноагента. И то, и другое сегодня знак качества. На Взял Мяч я бы с удовольствием послушал Гомельского
Если для тебя "актер" Панин - знак качества , тогда прими мои соболезнования
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Моя мечта о том, что Матч превратится в бесконечное шоу «Есть тема» с перерывами на новости спорта (но без видео, ибо права просрали) и рекламу букмекеров, стала на шаг ближе к реальности.
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норм люди уходили из профессии, после таких комментариев, так что отстранение, меньшее из бед
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Угробили общедоступный спортивный канал, дегенераты ..
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