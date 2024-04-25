Владимир Гомельский о начале работы на Okko: «Матч ТВ» себя обокрал»
Владимир Гомельский высказался о начале работы на платформе Okko.
«Матч ТВ» себя обокрал. Я делаю свою дело. Если кому-то не нравится, можете не смотреть.
Есть ли обида? Расскажу одну историю. Когда я вошел в зрелый возраст и начал понимать, наконец, чему отец учил меня всю жизнь и продолжает учить, то сделал для себя вывод: больше всего на свете я опасаюсь дураков. Они неуправляемые, их поступки нельзя предвидеть. И им самим неизвестно, что они могут сделать. Так я и живу.
После того, как в СМИ написали о моем отстранении на «Матч ТВ», у меня появилось четыре предложения о следующей работе и одно я принял. Не знаю, будут ли я жалеть о том, что принял только одно. Но пока так», — сказал известный спортивный комментатор.
Гомельский был отстранен от репортажей на «Матч ТВ» после письма от «Енисея». 10 апреля, комментируя матч «Парма» – «Енисей», Гомельский назвал игрока красноярской команды Дмитрия Сонько полуфабрикатом, который ничего не умеет.