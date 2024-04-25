Джей Джей Редик: «После 1 января Айзейя Хартенштайн был одним из лучших игроков в НБА»

Джей Джей Редик назвал Айзейю Хартенштайна одним из лучших игроков в НБА.

«После 1 января, когда «Никс» перевернули сезон, был одним из лучших игроков в НБА.

Стал ли он суперзвездой? Стал ли он претендентом на награду MVP или попадание в символическую сборную? Нет. Он был одним из лучших игроков в НБА.

Разумеется, есть статистика, которая подтвердит мой аргумент. Я даже не хочу вдаваться в это. Посмотрите игру и скажите, что этот парень не является одним из лучших игроков в НБА», – сказал бывший игрок .