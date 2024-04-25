Евгений Пашутин: «Надо играть более агрессивно в защите и показать свой характер»

Теги Локомотив-Кубань Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Евгений Пашутин после 2-го матча с «Локо» заявил, что «Парме» нужно стать жестче.

«Это был тяжелый матч, много контактной борьбы. Но это плей-офф и надо быть к этому готовым. Нужно уметь демонстрировать такую игру, жесткую, неуступчивую все сорок минут, а у нас случались провалы в защите, когда сопернику давали быстро атаковать, когда они находили пространство для открытых бросков.

Надо провести работу над ошибками, добавить энергии, играть более агрессивно в защите и показать свой характер, свой максимум в домашних стенах, на своем паркете в Перми», – отметил главный тренер «Пармы» после поражения от «Локомотива-Кубань» (60:97, 0-2).

 

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