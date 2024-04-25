Брат Николы Йокича сможет присутствовать на 3-м матче против «Лейкерс», полиция продолжает расследование

Полиция продолжает расследовать инцидент с участием брата Николы Йокича.

По информации TMZ, полиция нашла болельщика, которого Страхинья Йокич ударил по лицу на трибуне по окончании второго матча серии плей-офф «Денвер» – « » (101:99, 2-0). Хочет ли он выдвинуть обвинения или же он подал заявление в полицию, неизвестно.

«На данный момент расследование все еще продолжается, никаких арестов произведено не было», – сообщил представитель полицейского управления .

изучает ситуацию, но не наложила наказания на брата Йокича. Страхинья сможет присутствовать на сегодняшнем третьем матче серии в Лос-Анджелесе.