Брат Николы Йокича сможет присутствовать на 3-м матче против «Лейкерс», полиция продолжает расследование

Теги происшествия Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Полиция продолжает расследовать инцидент с участием брата Николы Йокича.

По информации TMZ, полиция нашла болельщика, которого Страхинья Йокич ударил по лицу на трибуне по окончании второго матча серии плей-офф «Денвер» – «Лейкерс» (101:99, 2-0). Хочет ли он выдвинуть обвинения или же он подал заявление в полицию, неизвестно.

«На данный момент расследование все еще продолжается, никаких арестов произведено не было», – сообщил представитель полицейского управления Денвера.

НБА изучает ситуацию, но не наложила наказания на брата Йокича. Страхинья сможет присутствовать на сегодняшнем третьем матче серии в Лос-Анджелесе.

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2 комментария
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быстро только с Портерами в НБА разбираются)
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Какому-нибудь случайному болельщику за такое на пару лет посещать матчи запретили бы и до окончания полицейского расследования
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