Майкл Портер: «Я определенно ударил Д’Анджело Расселла, но судья сказал, что касание было незначительным»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА судьи НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Майкл Портер Баскетбол

Майкл Портер прокомментировал слова Леброна Джеймса о судействе.

Джеймс выразил недовольство работой центра повторов во 2-м матче «Лейкерс» с «Наггетс» (99:101, 0-2). Звездному форварду не понравился эпизод, в котором Портер ударил Д’Анджело Расселла по лицу во время лэй-апа, но судьи отменили фол после челленджа главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна.

«Леброн сказал, что был фол. Я не знаю, потому что он смотрит на этот эпизод с их точки зрения. Я определенно ударил Ди-Ло, но судья сказал, что касание было незначительным.

Раньше в НБА нельзя было взять челлендж, все решения принимались в режиме реального времени. Теперь у них есть центр повторов. Но когда судья не замечает нарушение, посмотрев эпизод со всех ракурсов, это расстраивает. Возможно, фол был, но я практически его не задел», – сказал форвард «Денвера».

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1 комментарий
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Так был фол или нет?)
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