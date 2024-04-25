Майкл Портер: «Я определенно ударил Д’Анджело Расселла, но судья сказал, что касание было незначительным»

Майкл Портер прокомментировал слова Леброна Джеймса о судействе.

выразил недовольство работой центра повторов во 2-м матче « » с «Наггетс» (99:101, 0-2). Звездному форварду не понравился эпизод, в котором ударил Д’Анджело Расселла по лицу во время лэй-апа, но судьи отменили фол после челленджа главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна.

«Леброн сказал, что был фол. Я не знаю, потому что он смотрит на этот эпизод с их точки зрения. Я определенно ударил Ди-Ло, но судья сказал, что касание было незначительным.

Раньше в нельзя было взять челлендж, все решения принимались в режиме реального времени. Теперь у них есть центр повторов. Но когда судья не замечает нарушение, посмотрев эпизод со всех ракурсов, это расстраивает. Возможно, фол был, но я практически его не задел», – сказал форвард «Денвера».