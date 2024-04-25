Джейсон Тейтум: «Мы знали, что будет непросто»

Джейсон Тейтум высказался о поражении от «Майами» во 2-м матче серии плеей-офф.

«Мы знали, что будет непросто.

Между этими двумя клубами существует богатая история, особенно в последнее время. Не имеет значения, какой посев, кто в строю, кто травмирован, это плей-офф.

Никогда не будет так, как все ожидают, особенно, когда играешь против этой команды. В этом прелесть плей-офф и игры на самом высоком уровне», – сказал форвард « ».