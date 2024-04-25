Кендрик Перкинс: «Каждый раз, когда я начинаю немного доверять «Селтикс», история повторяется»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Кендрик Перкинс раскритиковал «Бостон» после поражения от «Майами» во 2-м матче.

«Каждый раз, когда я начинаю немного доверять «Селтикс», история повторяется. Это должна была быть победа со счетом 4-0. «Селтикс» гораздо лучше. Нет Джимми Батлера. Нет Терри Розира.

Вы должны были победить всухую. Вы должны были держаться заданного курса. Это момент, которого вы ждали.

Вы знаете, что делают, когда играют с такой ослабленной командой, как «Майами». Ее укладывают. Читают ей сказку на ночь. Не дают ей жизни», – сказал чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона».

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