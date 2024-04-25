Тим Хардуэй пропустит 3-й матч против «Клипперс», Дэниэл Гэффорд – под вопросом

Тим Хардуэй не сыграет в 3-м матче серии плей-офф против «Клипперс» в пятницу.

Форвард « » восстанавливается после растяжения связок правого голеностопного сустава, которое он получил во время второго матча (96:93, 1-1).

Центровой «Мэверикс» пропустил тренировку команды в четверг из-за боли в пояснице. Участие игрока в третьем матче находится под вопросом.

Гэффорд сыграл всего 9 минут во вторник из-за проблем со спиной.