Тим Хардуэй пропустит 3-й матч против «Клипперс», Дэниэл Гэффорд – под вопросом

Теги травмы Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Тим Хардуэй-младший Дэниэл Гэффорд Баскетбол

Тим Хардуэй не сыграет в 3-м матче серии плей-офф против «Клипперс» в пятницу.

Форвард «Далласа» восстанавливается после растяжения связок правого голеностопного сустава, которое он получил во время второго матча (96:93, 1-1).

Центровой «Мэверикс» Дэниэл Гэффорд пропустил тренировку команды в четверг из-за боли в пояснице. Участие игрока в третьем матче находится под вопросом.

Гэффорд сыграл всего 9 минут во вторник из-за проблем со спиной.

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1 комментарий
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Как будто для Далласа это не важные потери. Гэффорд в первом матче был блеклым (второй учитывать смысла нет), а Хардуэй это Хардуэй.
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