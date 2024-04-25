«Спорт не должен использоваться для заживления ран». «Панатинаикос» после поражения от «Маккаби» обвинил судей Евролиги в политической ангажированности

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Панатинаикос судьи Баскетбол

«Панатинаикос» раскритиковал судейство после поражения в 1-м матче от «Маккаби».

«К сожалению, в очередной раз, достигнув решающего момента в сезоне Евролиги и приложив огромные усилия, чтобы «Панатинаикос» вернулся на высшие ступени, мы стали свидетелями «грубой работы», взятой из памяти о «массовых убийствах», от которых мы страдали во время эры Жорди Бертомеу.

Мы не хотим верить, что трагические события, которые происходят по всему миру и огорчают всех нас (в России, Украине, Палестине и Израиле), могут повлиять на профессиональный баскетбол.

Однако, к сожалению, вчерашние вопиющие ошибки не позволяют нам думать о другой причине.

Спорт не должен использоваться для заживления ран и ситуаций, через которые проходят люди, и само собой разумеется, что баскетбол всегда должен держаться подальше от всего этого.

«Панатинаикос» доказал не только в этом сезоне, но и исторически, насколько он любит баскетбол и действует с целью развития этого вида спорта. Он также доказал, что, когда он играет с потом своих спортсменов, с эмоциями миллионов болельщиков, с деньгами, которые он вкладывает, и с огромными усилиями, которые он прикладывает, он встаёт, бьёт по столу и борется до конца так, чтобы это было оправданно, несмотря на последствия.

История «Панатинаикоса» насчитывает 116 лет – больше, чем у некоторых государств. Проявите должное уважение и перестаньте недооценивать продукт», — говорится в заявлении греческого клуба.

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