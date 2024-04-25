Дражен Анзулович об 1 из 15 из-за дуги: «При той низкой реализации трехочковых бросков крайне тяжело соперничать»

Теги УНИКС Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Дражен Анзулович назвал главную причину поражения от УНИКСа во 2-м матче серии.

«Поздравляю УНИКС с победой. Несмотря на поражение, отмечу наши старания и борьбу. Однако при той низкой реализации трехочковых бросков, которую мы показали, крайне тяжело соперничать с такой качественной командой, как УНИКС.

Причина, по которой нам удалось реализовать лишь один точный трехочковый бросок из 15 попыток – отличная защита казанцев. В первой половине чемпионата Единой Лиги ВТБ мы были лучшими в этом компоненте, но из-за травм ситуация изменилась.

Несмотря ни на что, я верю в свою команду. Вижу, что парни борются до самого конца. Надеюсь, в следующем матче нам удастся лучше атаковать из-за дуги», – сказал главный тренер «Самары».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий