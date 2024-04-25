Дражен Анзулович об 1 из 15 из-за дуги: «При той низкой реализации трехочковых бросков крайне тяжело соперничать»

Дражен Анзулович назвал главную причину поражения от УНИКСа во 2-м матче серии.

«Поздравляю УНИКС с победой. Несмотря на поражение, отмечу наши старания и борьбу. Однако при той низкой реализации трехочковых бросков, которую мы показали, крайне тяжело соперничать с такой качественной командой, как УНИКС.

Причина, по которой нам удалось реализовать лишь один точный трехочковый бросок из 15 попыток – отличная защита казанцев. В первой половине чемпионата мы были лучшими в этом компоненте, но из-за травм ситуация изменилась.

Несмотря ни на что, я верю в свою команду. Вижу, что парни борются до самого конца. Надеюсь, в следующем матче нам удастся лучше атаковать из-за дуги», – сказал главный тренер «Самары».