Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала. «Динамо» из Владивостока обыграло «Темп-СУМЗ» и вышло в финал

«Динамо» из Владивостока стало вторым финалистом Суперлиги.

«Динамо» обыграло « » в третьем матче полуфинальной серии (82:81, 3-1) и вышло в финал.

Суперлига

Плей-офф

1/2 финала (до 3-х побед)

Темп-СУМЗ – Динамо ( ) – 81:82 (24:20, 17:19, 18:19, 22:24)

ТЕМП-СУМЗ: Заряжко (18), Попов (17), Хозяшев (14 + 5 передач).

ДИНАМО: Аксенов (28 + 5 передач), Десятников (18 + 13 подборов), Ведищев (10).

25 апреля. 16.00

«Динамо» победило в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.