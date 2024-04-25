Шэмс Чарания: «Пеликанс» должны как минимум пройти первый раунд, чтобы дать Зайону Уильямсону возможность вернуться»

Зайон Уильямсон вернется в строй не раньше 2-го раунда плей-офф.

« надеется, что по мере продолжения плей-офф он сможет вернуться. На самом деле, насколько я понимаю, «Пеликанс» должны как минимум пройти первый раунд, чтобы дать ему возможность вернуться. Посмотрим, смогут ли они выиграть серию у «Тандер».

Травма задней поверхности бедра – очень коварная. В прошлом сезоне Зайон Уильямсон пропустил несколько месяцев с травмой задней поверхности бедра», – сказал инсайдер .