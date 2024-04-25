Шэмс Чарания: «Пеликанс» должны как минимум пройти первый раунд, чтобы дать Зайону Уильямсону возможность вернуться»

Теги травмы Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Шэмс Чарания Зайон Уильямсон Баскетбол

Зайон Уильямсон вернется в строй не раньше 2-го раунда плей-офф.

«Зайон Уильямсон надеется, что по мере продолжения плей-офф он сможет вернуться. На самом деле, насколько я понимаю, «Пеликанс» должны как минимум пройти первый раунд, чтобы дать ему возможность вернуться. Посмотрим, смогут ли они выиграть серию у «Тандер».

Травма задней поверхности бедра – очень коварная. В прошлом сезоне Зайон Уильямсон пропустил несколько месяцев с травмой задней поверхности бедра», – сказал инсайдер Шэмс Чарания.

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4 комментария
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Может им еще до финала дойти? Там и Зайон подтянется.
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Жаль, что он травмировался
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Пеликанам будет очень сложно это сделать, учитывая что уже 2-0 и в последней игре всё очень плохо выглядело.
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смотреть надо, мб и да
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