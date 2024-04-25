Крис Миддлтон пропустил тренировку из-за травмы голеностопного сустава

Теги травмы Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Крис Миддлтон Баскетбол

Крис Миддлтон не принял участие в тренировке «Милуоки» в четверг.

По словам главного тренера «Бакс» Дока Риверса, у форварда растяжение связок правого голеностопного сустава.

Миддлтон получил повреждение во время первой четверти второго матча серии плей-офф против «Индианы» (108:125, 1-1). Несмотря на травму, форвард провел в игре 36 минут, набрав 15 очков, 6 передач и 5 подборов.

На вопрос, есть ли опасения по поводу участия Миддлтона в третьем матче, Риверс ответил: «Да, есть небольшие».

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2 комментария
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Чёт прям обидно за Дейма. Уехал за победами, а тут какая-то жесть творится. Яннис аут, Миддлтон аут. Да ещё и Док во главе всего этого стоит)) Опять тащить в рыло, прямо как раньше. Надеюсь, Долла остался предан Хит и летом всё же добьёт свой обмен куда и хотел, тут ловить уже нечего
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Надеюсь дока не оставят на новый сезон ньа
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