Крис Миддлтон пропустил тренировку из-за травмы голеностопного сустава

Крис Миддлтон не принял участие в тренировке «Милуоки» в четверг.

По словам главного тренера «Бакс» Дока Риверса, у форварда растяжение связок правого голеностопного сустава.

Миддлтон получил повреждение во время первой четверти второго матча серии плей-офф против «Индианы» (108:125, 1-1). Несмотря на травму, форвард провел в игре 36 минут, набрав 15 очков, 6 передач и 5 подборов.

На вопрос, есть ли опасения по поводу участия в третьем матче, Риверс ответил: «Да, есть небольшие».