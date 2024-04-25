Представителем Джа Морэнта стало агентство LIFT Sports
Джа Морэнт сменил представителя.
Представлять интересы звездного разыгрывающего «Мемфиса» теперь будет агентство LIFT Sports.
Ранее в этом месяце Морэнт прекратил сотрудничество с Джимом Таннером, которым был его агентом с тех пор, как Морэнт покинул университет Мюррэй Стэйт и был выбран под общим вторым номером на драфте НБА 2019 года.
Клиентами LIFT Sports являются Паоло Банкеро, Патрик Беверли, Уэнделл Картер, Пи Джей Вашингтон, Тре и Тайус Джонсы.