Ненад Димитриевич – MVP регулярного чемпионата Лиги ВТБ-2023/24

Ненад Димитриевич признан самым ценным игроком регулярки Единой лиги ВТБ.

Казанский клуб впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата Лиги ВТБ. В решающем матче за 1-е место против ЦСКА Димитриевич записал на свой счет рекордные в карьере 40 очков и 9 передач при 52 баллах в рейтинге эффективности.

Димитриевич провел в сезоне 35 матчей, набирая в среднем 19,0 очка, 6,6 передачи, 3,6 подбора и 1,3 перехвата при средней эффективности 23,9 балла.

Северомакедонский разыгрывающий получил награду перед вторым матчем – «Самара» в рамках серии 1/4 финала плей-офф.