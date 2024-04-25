Ненад Димитриевич – MVP регулярного чемпионата Лиги ВТБ-2023/24

Теги УНИКС Баскетбол - видео Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Ненад Димитриевич признан самым ценным игроком регулярки Единой лиги ВТБ.

Казанский клуб впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата Лиги ВТБ. В решающем матче за 1-е место против ЦСКА Димитриевич записал на свой счет рекордные в карьере 40 очков и 9 передач при 52 баллах в рейтинге эффективности.

Димитриевич провел в сезоне 35 матчей, набирая в среднем 19,0 очка, 6,6 передачи, 3,6 подбора и 1,3 перехвата при средней эффективности 23,9 балла.

Северомакедонский разыгрывающий получил награду перед вторым матчем УНИКС – «Самара» в рамках серии 1/4 финала плей-офф.

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2 комментария
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Ну тут по делу, лучший игрок лиги здесь и сейчас
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+2
Ответ Аскар Хакимов
Ну тут по делу, лучший игрок лиги здесь и сейчас
Нет. Хоменко лучший
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