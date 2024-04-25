Кирилл Елатонцев – лучший молодой игрок Лиги ВТБ в сезоне-2023/24
Кирилл Елатонцев признан лучшим молодым игроком Лиги ВТБ в сезоне-2023/24.
21-летний центровой «Локомотива-Кубань» провел 35 матчей в регулярном чемпионате, набирая среднем 6,3 очка (61,3% с игры, 80,5% с линии штрафных) и совершая 3,5 подбора за 16 минут на площадке.
В прошлом году Елатонцев был признан MVP «Финала четырех» Единой молодежной Лиги ВТБ.
Игрок получил награду перед вторым матчем «Локо» и «Парма» в рамках серии 1/4 финала плей-офф.