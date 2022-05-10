«Финикс» не выдерживает удары судьбы. 2-2 в серии с «Далласом»

Специально выждал несколько десятков часов после четвертого матча в серии, чтобы ни слова не сказать о судействе. Оно было ужасным, стоит принять это как данность и посмотреть, что еще с «Финиксом» не так. Получается, о судействе все-таки сказал, но больше точно не буду, вот как на духу.

Не так с «Финиксом» очень многое. Страшно даже признаться самому себе в том, насколько эта команда отличается от той, что доминировала в регулярном чемпионате. Внешние признаки вроде бы на месте, но вот внутреннее наполнение подверглось каким-то невероятным изменениям.

Был такой тренер Элвин Джентри. То есть, он и сейчас есть, но не думаю, что после пытки «Сакраменто» он будет хоть кого-нибудь тренировать. Хорошо, если он не утратит способность улыбаться своей заразительной улыбкой. В 2010-м году именно Джентри вывел «Финикс» в плей-офф после годичного перерыва и перед десятилетним перерывом. Такой получился крохотный островок счастья во временном пространстве, окруженный годами разочарования. Джентри критиковали за многое, и к числу главных его недостатков всегда причислялось плохое умение управлять игрой, неспособность делать изменения в зависимости от хода матча, и самое главное – искать нужные сочетания игроков. Временами возникало ощущение, что он делает замены как будто по секундомеру.

Джентри при этом не считался великим тренером и не получал награду Лучшему тренеру года. Монти Уильямс вчера как раз этот приз и получил.

Так какого же ДикаванАрсдейла он занимается тем же самым? Вся лига выучила, когда на площадку выйдут Кэмерон Пэйн в паре с Макги, когда подтянется Шэмет и прочие всадники резервного апокалипсиса. Порой возникает ощущение, что Монти находится в какой-то своей реальности, в которой «Финикс» еще считается лучшей командой лиги, где завтра в гости приедет «Оклахома» с Покушевским, и где не нужно придумывать ничего нового, потому что все уже придумано им же самим.

Да, именно Монти – главная причина, по которой «Финикс» вообще находится там, где находится. Но не стоит следовать за слепыми поводырями, славящими тебя в лицо, а в спину кричащие обидные слова вроде «команда регулярки» и «Крис Чок». Все уже не так хорошо, золотой век закончился за год. Кэмерон Пэйн не найдет свой прошлогодний бросковый и эмоциональный ритм в текущей парадигме, а без ритма он бесполезен даже на уровне Суперлиги-1. Можно сколько угодно размахивать перед аналитиками табличкой «Джавэйл Макги повелитель мира в пересчете на 36 минут», но правда в том, что он не справляется в защите вообще ни с кем, зато стремится в любой непонятной ситуации набирать по одному фолу за минуту. Я весь сезон верил в Лэндри Шэмета, но чтобы продолжать делать это и дальше, мне нужно заручиться самоотречением и фанатичностью Левия Матфея, а я не готов полностью отказываться от мирской жизни. Шэмет выглядит настолько потерянным и непонимающим свое место в этом мире, что хочется дать объявление «отдам симпатягу в хорошие руки».

Нет никакой уверенности в том, что Монти Уильямс влияет на Криса Пола в большей степени, чем Крис Пол влияет на Монти Уильямса. В этой серии Крис Пол очень сильно страдает от голосов в своей голове и участившихся сеансов самокопаний. Он принимает странные решения, он не адаптируется, он настолько потерялся в собственном маниакальном стремлении контролировать все на свете, что теперь не может контролировать ничего. Кто-то должен на него повлиять, но кто может это сделать? Клифф? Недавно Монти сказал о том, что он считает себя «верующим в Криса Пола». Мне кажется, это опасный путь. Религиозные мотивы насквозь пронизывают сознание Монти Уильямса, и если ему так легче справляться с жизненными тяготами, то и не нужно ему другого пути. Но, при всем уважении, нас он интересует как тренер баскетбольной команды. Хочется понимать, что он встал окончательно на путь догматизма и не будет уперто верить в правильность однажды выбранного игрового рисунка, когда уже понятно, что Джейсон Кидд его раскусил, и что класса большинства игроков «Финикса» не хватает, чтобы переломить ход серии в существующей концепции.

Концепцию нужно сменить. Косметически, разумеется. Никто не говорит о коренных изменениях применительно к команде, выигравшей больше всех матчей в последние два года. Я не поклонник Деандре Эйтона и не считаю его суперзвездой лиги, но ситуация, при которой последние три матча у него вообще нет мяча, не кажется нормальной. Да, он склонен засыпать на площадке. Он не способен эффективно атаковать под давлением. Если ему дать пас ниже уровня плеча, то это почти всегда будет потеря. Спящий талантливый гигант, короче. По всем меркам он вроде бы должен доминировать, Пауэлл и Клебер не могут с ним бороться, но Эйтон как будто выходит на матчи без мотивации. Уже даже мама пришла на четвертый матч – все равно Деандре увяз в плену собственных переживаний. Нужно найти для него правильные слова и давать ему мяч через силу, причем не только в первой половине матча, как обычно. Перед сражением глупо полировать сабли и не использовать винтовку.

Самое большое недоумение после двух гостевых матчей заключается в том, что «Финикс» оказался очень податливой командой. Третья и четвертая игра отличались друг от друга, но были у них и сходства. Одно из них заключается в том, что «Финикс» оба раза хорошо начинал за счет Букера, потом примерно к середине первой четверти терял лидерство и больше никогда его не обретал. Никогда – это слишком долго не только для жизни, но и для баскетбольного матча более-менее равных соперников. Современный баскетбол сам по себе предполагает шансы любой команды на хотя бы временный перелом неудачно складывающейся игры, но «Финикс» оба раза обнаружил свою полную покорность судьбе и не смог ответить на ее удары.

Есть надежда, что в домашнем матче все будет иначе, но для этого должно что-то измениться. «Даллас» смог это сделать после провального начала серии, и «Даллас» больше не отступит. Теперь ход за «Финиксом». Такой ход, который, например, сделал Девин Букер в четвертой игре, вспомнив, что он не конвейерная пулялка, а самый универсальный атакующий защитник нашего времени. Да, в этом плей-офф он бросает трехочковые с точностью 50% при семи попытках за матч, что кажется невероятным. Только вот 13 выходов на линию штрафных, которые случились в четвертой игре, всегда лучше, чем любая его канонада. Думаю ли я, что в четвертой четверти последнего матча он должен был больше брать игру на себя и не так часто доверять партнерам? Да, думаю. Но это уже совсем не тот игрок, который набирал 70 очков под улюлюкание зеленой толпы. Нужно уметь принимать как позитивные, так и негативные последствия подобных изменений.

Нет никаких сил критиковать Микэла Бриджеса, потому что он просто не создан для отрицательных отзывов. Как «Форрест Гамп». Бриджес – самое жизнеутверждающее создание на планете Земля, но он не может найти себя в этой серии. Он путается в заслонах, не всегда может выдерживать физические контакты с Лукой Дончичем. Легендарные уже короткие передачи под кольцом все еще при нем, но он утратил атакующую уверенность без видимых на то причин. Крики комментатора Джефферсона о том, что он слишком много защищается против Дончича, и поэтому не может проявлять себя в нападении, пусть обратятся в эхо и исчезнут в пустоте. Дело не в этом. Бриджесу редко позволяют защищаться против Луки. Я сейчас рискую все же скатиться к обсуждению судейства, потому что я закрываю глаза и вижу заслоны Пауэлла и Клебера, которые они ставят почему-то с лицом Эндрю Богута. Поэтому скажу просто о том, что Бриджес должен стать собой. Ему как раз придумывать ничего не нужно.

Были предположения, что после столь удачного регулярного сезона первые раунды плей-офф не таят в себе сложных загадок. Оказалось, что соперники, будто сговорившись, подготовили «Финиксу» только боль, пот и нерешенные проблемы бытия. Если для первого чемпионства в истории «Финиксу» придется выиграть бой с судьбой, то так тому и быть. На самом деле, это меньшее, чего следовало ожидать.

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», там случился ребрендинг, и теперь он только про баскетбол.

Фото: REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Tony Gutierrez